Taimsoo sõudjate edukast laagrist: tunde tuli 23-24, palju head trenni

Sõudekoondise talilaager toimus Põhja-Soomes ning sealt naasti nii hea enesetundega, et peeti oluliseks esimese asjana põhjanaabreid ja soomlasest peatreenerit Veikko Sinisalo kohe nende emakeeles tänada.

"Meil oli Iso-Syötes tõeliselt hea laager. Suusatasime palju, sõudsime ergomeetril ja treenisime jõusaalis. Nii et, aitäh, Soome," ütles Jüri-Mikk Udam intervjuus ERR-ile.

Juba eelmisel aastal Soomes suusakilomeetreid kogunud sõudjad on alustanud ettevalmistust maikuiseks olümpia kvalifikatsiooniturniiriks, kus tuleb mahtuda kahe parema sekka. Seepärast tuleb praegu põhjaladumisele pühenduda.

"Tegu oli ikka väga hea laagriga. Meil nädalased mahud olid... pluss-miinus pool tundi poistel, aga enamasti 23-24 tunni vahel. Et päris palju head trenni ja kõik tüübid on ikkagi väga väsinud sellest, et see on suurepärane," rääkis Kaspar Taimsoo.

Ühises keskkonnas on ka peatreeneriga koostööd lihvitud. Oktoobris tehti esimene samm tippu tagasijõudmise suunas, kui EM-il jäi neljapaat esimesena medalita, aga töö jätkub.

"Veikkoga, meie peatreeneriga on koostöö sujunud väga hästi ja see, et olümpia nüüd aasta võrra edasi liikus, on sellele positiivselt mõjunud, ma arvan," jätkas Udam. "Sellepärast, et poole aastaga oleks uuel peatreeneril olnud raske midagi suurt korda saata, aga pooleteist aastaga on juba võimalik tiim väga edukalt tööle saada."

Järgmisena ootab ees veelaager Itaalias, mis võeti ette ka eelmisel talvel. "Tõenäoliselt alustame veebruari keskelt veelaagritega, loodame minna Itaaliasse ja eks siis näib, kuidas viiruse kulg on Euroopas ja mujal maailmas üldiselt. Tahaks tulla vahepeal koju, aga treener keerutas pöidlaid ja ütles, et võib juhtuda, et oleme ära 11 nädalat," lisas Taimsoo.

EM-il istusid neljapaadis Taimsoo, Tõnu Endrekson, Allar Raja ja Udam. Taimsoo sõnul on treener andnud märku, et kui suuri muutusi ette ei tule, jätkatakse tõenäoliselt olümpiapileti püüdmist samas koosseisus.

"Ma ei ole isegi otseselt niimoodi mõelnud, et minu positsioon neljapaadis kindel oleks. Pigem ma olen üritanud kindlustada seda, et mu areng oleks stabiilne ja et ma nüüd kevadiseks kvalifikatsiooniks oleksin võimalikult heas vormis," ütles Udam.

Meestega kutsuti Soome kaasa ka eelmisel aastal väga hea hooaja teinud Greta Jaanson, kes jäi kõva laagriga väga rahule. "Järgmise paari nädala jooksul peab otsustama, mis laagritesse veel lähen. Kas saan ka Itaaliasse kaasa minna... kas lähen hoopis U-23 koondisega kuhugi laagrisse, et need asjad on meil veel oma treeneriga otsustamata, aga kindlasti valmistumine järgmiseks hooajaks on täies hoos," rääkis Jaanson.

Jaansoni siht uueks hooajaks on oma vanuseklassi tiitlivõistlustel A-finaali, võib-olla aga isegi medalile sõita. Praegu on ta USA-s asuvast Princetoni ülikoolist koroona tõttu võtnud vaheaasta.

"See on esimene kord minu elu jooksul, kus ma tõesti ei ole õpilane ja niiviisi pool-täiskohaga olengi sportlane. Loodetavasti, kui koroonaga läheb kõik natuke paremaks, siis saan juba augustis naasta kooli," jätkas Jaanson.

Princetoni ülikool on USA mainekamaid õppeasutusi ning Jaanson tundis sealse esimese aasta jooksul, et peab tublisti pingutama. "See näitas mulle, kui palju ma suudan end ikkagi suruda. See päevane programm Princetonis on päris-päris karm ja esimest korda elus peab tõesti keskenduma sellele, et prioritiseerida und. Lihtsalt selleks, et olla puhanud ja tõesti saada need mitusada lehte nädalas loetud ja need töötunnid ikkagi tehtud," lisas Jaanson.