Senised kolm etappi on sõidetud LaitseRallyParki, Unibet kardikeskuse ja FK Keskuse kardiradadel. Iga etapp on andnud erineva võitja ning punktitabel püsib tasavägine ka kõikjal väljaspool esikolmikut. Ka neljandalt etapilt oodatakse uut etapivõitjat, sest tänu uutele Lange motokeskuse sise- ja väliradadele on Lõuna-Eestisse tekkinud väga tugev kardikogukond eesotsas väga kiirete sõitjatega.

"Kui aastate jooksul on "Talendid Rajale" sarjas võistelnud lapsed kõikjalt Eestist, siis tänu Lange radadele on viimasel ajal olnud märgata just kiirete Lõuna-Eesti laste pealevoolu," hindab Lange kardiradade suurt panust sarja peakorraldaja Martin Harak. "Kohalikud vanad kardisõitjad hoolitsevad tublisti selle eest, et toimuksid kardikoolid ja muud tehnikaspordi huviringid, mis on ühtviisi harivad ja noori andekaid sõitjaid spordi juurde toovad."

Lange motokeskuse välirajal sõidetav sarja neljas etapp stardib pühapäeval kell 13. Osalema on oodatud kõik lapsed, kelle sünniaasta on 2007 või hilisem. Eraldi arvestuses saavad võistelda ka lapsed, kelle sünniaasta on 2005-2006. "Talendid Rajale" võistlussarjast on sirgunud hulganisti praeguseid Eesti kardispordi tipptegijaid.