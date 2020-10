Tabasalus selgusid kardispordi Eesti meistrid

Piseimas võistlusklassis Micro sammus veel reede õhtu seisuga selgelt ja sirgelt tiitli suunas punktitabeli liider Tanel Karu. Ootamatult komistades murdis ta aga õnnetult käeluu, mis jättis küsimused tiitli osas sootuks teiste ülesandeks lahendada. Hea õnne korral võinuks peamine ohustaja Meryl Peldes konkurentidele kaotada nõnda palju punkte, et sellest tiitli võiduks piisanuks, kuid üllatusvõitja selgus sootuks mujalt. Nooruke Johannes Kasemaa tegi terve võistluspäeva vältel imelist sõitu, tõustes eriti just otsustavas finaalis võimsa sõiduga teisele kohale. Peldese tagasihoidliku punktisaagi kõrval oli sellest küll, et tulla eneselegi üllatuseks debütandina Eesti meistriks.

Klassis Mini tiitlisoosikuks olnud Richard Viigisalu päev ei alanud sugugi kergelt. Seniste etappide enamus sessioone juhtinud Viigisalu alustas võistluspäeva alles kolmandast stardireast ning pidi panema meeletut ressurssi konkurentidest möödumise peale.

Paremini ei käinud ka peamise konkurendi Andri Tsikini käsi, sest sarnaselt Viigisaluga oli ta end leidnud väljaspool esirida. Tsikini finaalsõit oli sarnaselt tema mõne nädala taguse esitusega Arvatel, mil justkui ei kuskilt startinuna tõusis ta kiirelt võistlejaterivi etteotsa, kindlustades nii üle finišijoone sõites endale Eesti meistri tiitli.

Klassis OK Junior pidi Eesti meistri tiitli nimel Joosep Plankenile kõva lahingu andma tänavu Rotaxi ja X30 monosarjad võitnud Ruben Volt. Kuna punktitabelit juhtis enne Tabasalu etappi napilt Planken, sai Volt keskenduda vaid ühele: võida see etapp ning oledki Eesti meister. Täpselt seda Volt ka tegi ning keskendumata üldse Plankeni tegemistele võitis kõik finaalsõidud ilma olulise vastupanuta.

Klassis OK võinuks päeva esimene pool ennustada tiitlit väga kogenud Siim Leedmaale. Kui eelsõidud kulgesidki lenneldes tema juhtimise all, siis finaalis asus teda kiirelt jälitama punktiarvestuse liider Markus Kajak. Vahepealsed kohtade vahetused ei tähendanud veel midagi. Kui, et vaid tõsiseks lahinguks oli Kajak andnud nii sõna kui teo: mõned ringid hiljem näitas ta tiimikaaslasele Leedmaale oma tõelist rammu, surus end jõuliselt mööda ning sõitis eest ära turvalisse kaugusse, tagades sellega nii etapivõidu kui Eesti meistri tiitli.

Päeva kiireimas klassis KZ2 ei saanud kahjuks meistritiitli heitlusest osa võtta Kaspar Kallasmaa, kes pidi samal ajal Itaalias püüdma MM-tiitlit. See jättis koduse tiitli juba ette Sten Dorian Piirimägile, mis vaevalt et kellelegi ebaaus võiks tunduda. Ärajääva duelli kahjud võttis enda kanda Karl-Markus Sei, kes ei näidanud juba eelmisel etapil Aravetele vanameistrite Piirimägi ja Antti Rammo vähimatki aukartust, tulles üle finišijoone teisel kohal.

Kuid Tabasalus olid Seil sootuks teised plaanid. Kui finaali stardis liidriks tõusnud Jakob-Mattias Ojast möödus esmalt Piirimägi, ei raisanud Sei sekundikski aega, liikudes paarisrakendina Piirimägi seljas Ojast mööda. Sõjahüüe oli antud ning kui ka Piirimägi lootis kerget pääsemist, siis nii see ei pidanud kunagi saama olema: klassi debütant Sei ründas klassi veterani Piirimäge võib-olla viimase ootuste vastaselt, kuid möödas ta oli ja järgmised mõnikümmend ringi näitasid ära Eesti tippklassi uue põlvkonna taseme. Sei ei eksinud kordagi ning tuli finišisse publiku rõkkava aplausi saatel.

Eesti meistrivõistluste V etapi meeskondliku esikoha võttis AIX Racing, teine oli DHR Estonia ja kolmas TARK Racing.

Tulemused:

Micro klass:

1. Nikita Ljubimov (AGS Racing)

2. Johannes Kasemaa (Rich Racing) +0,081

3. Meryl Peldes (DHR Estonia) +0,164

Mini klass:

1. Andri Tsikin (DHR Estonia)

2. Richard Viigisalu (Rich Racing) +5,324

3. Eric Marcus Jaanimets (Rich Racing) +5,623

OK Junior klass:

1. Ruben Volt (DHR Estonia)

2. Mark Dubnitski (DHR Estonia) +1,631

3. Joosep Planken (TARK Racing) +2,519

OK klass:

1. Markus Kajak (AIX Racing Team)

2. Siim Leedmaa (AIX Racing Team) +1,389

3. Ken Oskar Algre (AIX Racing Team) +3,583

KZ2 klass:

1. Karl-Markus Sei (TGT Racing)

2. Sten Dorian Piirimägi (AIX Racing Team) +0,252

3. Jakob Mattias Oja (AIX Racing Team) +1,046

Eesti meistrivõistluste lõppseis:

Micro klass:

1. Joosep Kasemaa 146

2. Meryl Peldes 145

3. Tanel Karu 137

Mini klass:

1. Andri Tsikin 166

2. Richard Viigisalu 165

3. Eric Marcus Jaanimets 119

OK Junior klass:

1. Ruben Volt 129

2. Joosep Planken 118

3. Mark Dubnitski 103

OK klass:

1. Markus Kajak 132

2. Siim Leedmaa 122

3. Ken Oskar Algre 103

KZ2 klass:

1. Sten Dorian Piirimägi 165

2. Kaspar Kallasmaa 136

3. Antti Rammo 124