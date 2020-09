Eesti veemotosõitja võitis noorte MM-il hõbemedali

Rootsi oli tulnud võistlema viisteist noort pilooti, et selgitada enda seast välja selle hooaja maailmameister noorteklassis GT-15. Seoses koroonaviiruse pandeemiaga olid tarvitusele võetud ranged meetmed ja võistlus toimus ilma pealtvaatajateta.

Eesti sportlasi oli stardis neli – selle aasta EM-i hõbe Erik-Rennes Pihlak, Eesti meistrivõistluste viimase etapi võitnud Paul Richard Laur, selle aasta Balti- ja Eesti meister Joonas Lember ja alles esimest aastat tiitlivõistlustel osalev Joonas Tristen Lootus. Tugevatest konkurentidest olid kohal viimase kahe hooaja Euroopa meistrid – Nils Slakteris Lätist ja Hilmer Wiberg Rootsist.

Ajasõidu võit läks Slakterisele, teiseks tuli Wiberg ja kolmas oli Pihlak. Lember oli kuues, Laur seitsmes ja Lootus kaheksas.

Esimeses sõidus läks sõitu juhtima Slakteris, kes võitis sõidu Wibergi ees. Kolmas oli soomlane Oliver Martin ning neljas, viies ja kuues koht kuulus Eesti sõitjatele Lemberile, Pihlakule ja Laurile. Lootus lõpetas kaheksandana.

Teises sõidus said Lember ja Pihlak väga hea stardi ning väljusid esimesest pöördest kolmanda ja neljandana. Sõidu katkestas samal ringil punane lipp kui noor rootslanna Hanna Atterling keeras oma paadi üle külje uppi. Sõitjaga oli kõik korras ja võistlus jätkus kordusstardist. Kordusstardis aga Lember enam nii head starti ei saanud. Teises sõidus jagunesid kohad siis sarnaselt esimesega – Slakteris, Wiberg, Martin ja Lember. Pihlak lõpetas seitsmendana, Lootus oli üheksas ja Lauril võeti pöördepoi lõhkumise eest karistuseks üks ring maha ja tema koht teises sõidus oli 14. positsioonil.

Kolmandas sõidus jätkus Slakterise ja Wibergi ülekaal, kuid kolmanda koha eest käis kõva võistlus Lemberi ja Martini vahel. Lemberil õnnestus soomlasest mööduda ja võtta sõidust kolmas koht. Martin lasi aga veel vea sisse ja sõitis valelt poolt poisid ning karistuseks võeti soomlaselt üks ring maha. Hea sõidu teinud Pihlak oli neljas, Laur kuues ja Lootus kümnes.

Neljast sõidust lähevad arvestusse kolm ja kuna Slakterisel olid maksimumpunktid käes, siis viimases neljandas sõidus ta ei osalenud. Wiberg startis esikohalt, Lember teiselt ja Pihlak kolmandalt positsioonilt. Kolmanda koha saatuse pidi otsustama Lemberi ja Martini omavaheline duell sõidus, kes ettepoole jääb on MM-i pronksimees. Start õnnestus puhtalt ja Lember suutis hoida teist kohta Wibergi järel kuni sõidu lõpuni. Martin lõpetas viiendana. Viimases sõidus tegi väga head tööd Laur, kes lõpetas kolmandana ja neljas oli Pihlak. Lootus võttis sõidust kuuenda koha.

Peale sõitude lõppu järgnes väga põhjalik tehniline kontroll mootoritele. Tehnilised kohtunikud avastasid, et Slakterise mootor ei vastanud nõuetele ja noor lätlane diskvalifitseeriti esikohalt. Wibergi ja Lemberi ning kolmandale kohale tõusnud Martini mootorid olid nõuetele vastavad.

Hooaja 2020 rahvusvahelise veemootorispordi föderatsiooni UIM ainsa rahvusvahelise noorteklassi GT-15 maailmameistriks tõusis Hilmer Wiberg Rootsist, hõbemedal kuulus Joonas Lemberile ja pronksile tuli Oliver Martin Soomest. Erik-Rennes Pihlak oli neljas, Paul Richard Laur viies ja Joonas Tristen Lootus kaheksas.

"Aasta-aastalt oleme tugevdanud tehnilist kontrolli tiitlivõistlustel ja eesmärgiks on viia UIM-i noortesport täiesti puhtale tasemele, et omavahel võistleksid noored andekad piloodid, mitte "tehnilise dopingu" eelist kasutavad meeskonnad. Me teame, et noored võistlejad ju selle taga ei ole. Võistlustehnika valmistavad ette teised inimesed aga lõpuks kannatavad vahele jäädes ikka noored võidusõitjad. Sellel aastal tugevdasime ka Eestis toimuvatel võistlustel tehnilist kontrolli ja see seab olukorra noorte jaoks palju võrdsemaks," võttis võistluse kokku UIM-i tehnilise komisjoni liige ja Eesti Veemoto Liidu peasekretär Algo Kuus.