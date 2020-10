Eesti veemotosportlased on sel hooajal võitnud 14 tiitlivõistluste medalit

Paadiklassis, kus piirkiiruseks 125 kilomeetrit tunnis, on Erik Aaslav-Kaasik tulnud maailmameistriks nüüd kaks korda. Seejuures nii tänavu kui kahe aasta eest võitis ta maailmameistritiitli sama paadiga, mille ise ka ehitas.

"See paat on ise ehitatud 2017. aastal venna vormist. See paat ei kulu ja on väga sobilik sellele klassile. Ma ei ole paati eriti tahtnud muuta. Ainuke asi, et olen tegelenud sõukruvidega ja sobitanud neid erinevatele radadele," rääkis Erik Aaslav-Kaasik ERR-ile.

"Tore on elada, kui midagi südamega teha," ütleb arhitekt-tehnikuna tegutsev F-125 klassi kahekordne maailmameister, kes on ühendanud edukalt hobi ja töö.

Eestlaste jaoks eriliseks kujunenud MM-i võitis oma 33-aastase onuga võisteldes hõbeda 19-aastane Sanna Aaslav-Kaasik. MM-i neljast sõidust ühe ka võitnud Sanna näitas väga head kiirust ja on meestega konkureerides hetkel unikaalne võistleja.

"Hüdroklassides nagu F125 ja F500 on see unikaalne. Hetkel olen ma paadiklassis kõige noorem ja ainukene naine ja see on põnev, aga samas oleks tore, kui oleks mõni naine veel kõrval," arvab Sanna Aaslav-Kaasik.

Täiskasvanute seas oma esimese MM-medali võitnud Sanna ütleb, et vaimselt on just pööretel ja möödasõitudel oma isa venna Eriku vastu kihutada raske.

"Eks sellel on omad plussid ja miinused. Mandril on ikka, et oma onu ja armas inimene mulle, aga vee peal on ikka tunne täiesti teine."

Karjääri kaheksanda tiitlivõistluste medali tõi Tšehhist koju võimsas F-500 klassis võistlev Erko Aabrams. Samas paadiklassis eelnevalt juba kaks pronksi teeninud Aabrams astus nüüd sammu edasi ja võitis hõbeda.

"Iseenesest olen rahul, sest tegin ajalugu, et esimese eestlasena selles klassis hõbemedali võitsin. Teistpidi oli võit väga lähedal, aga viimane sõit katkestati, sest põhikonkurent tegi avarii, kuigi ma juba juhtisin ja oleks võtnud tiitli ära. Siis ei jõutud pimeduse tõttu enam teha ja olingi kaotanud võimaluse võita oma esimene MM-tiitel," rääkis Aabrams.

Igapäevaselt just paate ehitades leiba teeniv 35-aastane Aabrams jäi eriti rahule, et klassis, kus kihutatakse 170 kuni 180 kilomeetrit tunnis, pidas tehnika hästi vastu.

"Tehnika on iseenda ehitatud paat ja seda on kogu aeg täiustatud. Mootor on selle aasta mudel ja ka täiustatud. Käisin peale koroonat Itaalias testimas - olin nädal aega seal laagris ja saime asjad jooksma. Leidsime varasemad vead üles ja kõik on hästi."