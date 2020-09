Täna 20 aastat tagasi tuli Erki Nool Sydney olümpiavõitjaks

Nool kogus 8641 punkti, hõbeda saanud Roman Šebrle (Tšehhi) 8606 ja Chris Huffins (USA) 8595 punkti. Noole üksiktulemused: 10,68 - 7.76 - 15.11 - 2.00 - 46,71 - 14,48 - 43.66 - 5.00 - 65.82 - 4.29,48.

Mäletatavasti oli kettaheide Noole jaoks väga dramaatiline, kui ta sai esialgu kõigil kolmel katsel nulli, kuid lasi oma viimase katse kohtunikel siiski ära mõõta. Pärast protesti pandi eestlasele viimase katse tulemus 43.66 ikkagi protokolli kirja.

Kahe aastakümne jooksul on Noole kullavõidust rääkides tihti peatutud just kettaheitel, kuid selle varju on jäänud samuti dramaatilised momendid kaugushüppes ja odaviskes.

Kaugushüppes sai Nool 20 aastat tagasi teisel katsel kirja enda jaoks enam-vähem resultaadi 7.76, kuid numbrite taga peitub tunduvalt närvilisem võistlus. "Tegelikult oli mul paanika!" tunnistas ta ERR-i spordisaates "Mis tunne on?".

"Üks suuremaid vigu, mis ma tegin - tellisin endale spetsiaalsed kaugushüppenaelad. Natuke kõrgema platvormiga, hästi väikse kannaga. Tol ajal tuli selline toode nagu carbon [süsinikkiud] esmakordselt turule. Ta oli ülikerge, hästi tugev ja ka vastupidav. Kergejõustiku naelkingades ei olnud seda kunagi katsetatud. Nad panid talla alla carbon põhja ja mul lendasid esimese soojenduskatse ajal naelad alt ära," meenutas Nool.

"Natuke tegin haiget seljale, venitasin tagareit ja esimese katse eel, kui hakkasin põlvetõsteharjutusi tegema, lõi kubemesse kohutava valu. Mul tekkis hirm, kas sellega mu olümpiamängud lõppevadki. Sellest ka väga ettevaatlik esimene katse."

Äärmiselt tõsine moment tuli ka eelviimasel alal ehk odaviskes, kui enne viimast katset oli kirjas vaid 57-meetrine sooritus. Siis tuli 65.82, mis päästis päeva.

"Teine katse oli tehniliselt väga hea sooritus, vahetasin jalad ära, viskasin 70 meetri joone peale. Riivasin napilt joont... siis läksin küll pingile istuma pea kahe käe vahel ja mõtlesin, et see ei ole lihtsalt võimalik, et nii labaselt, lihtsalt kaotan olümpiakulla. Sellise tulemusega," lausus Nool.

"Ma arvan, et ma ei ole kogu oma spordikarjääri jooksul niimoodi üritanud ennast nii füüsiliselt kui ka vaimselt kokku võtta, kui Sydney kolmandat katset odaviskes. Seal läksin lihtsalt käega parema. Sooritus ei olnud suurepärane, keerasin natuke puusad lahti. Aga käega väntasin nagu jaksasin ja sain normaalse tulemuse. Mitte hea, aga normaalse."