Keerulised tuuleolud nurjasid Kaspar Sula MK-etapi

Aerutamise selle hooaja ainsal kõrgetasemelisel MK-etapil Ungaris sai Kaspar Sula poolfinaalis seitsmenda koha ning edasi ei pääsenud. Eesti aerutaja sõnul said määravaks keerulised tuuleolud, mis soosisid tribüünipoolseid radu.

Meeste 200 m poolfinaali võitis kaheksandal rajal startinud leedukas Mindaugas Maldonis ajaga 36.75. Teise ja kolmandana pääsesid finaali kuuendalt rajalt startinud Maldonise kaasmaalane Arturas Seja (+0,08) ja seitsmendal rajal sõitnud grusiin Badri Kavelashvili (+0,13).

Tuulisel kolmandal rajal startinud Sula leppis seitsmenda kohaga, kaotades võitjale 1,46 sekundiga.

"Poolfinaalis läks väga kehvasti, sest tuuled, mis puhusid diagonaalis vastu, tekitasid eelise sellele kaldapoolele, kus on tribüün. Osad rajad said sõita ilma tuuleta, osad rajad said sõita päris kõva tuulega. Ma sattusin kahjuks sinna poolele, kes piltlikult pidid mäkke üles sõitma," kommenteeris Sula Vikerraadiole.

"Need mehed, kes kõik tuulepoolsemas ääres olid, neil oli kahjuks noppida ainult jäägid. Lõppkokkuvõttes on pettumus ääretu, sest eelnevad treeningud on väga edukad olnud ja ka eelsõit oli väga hea," lisas aerutaja.

"Sel aastal pole mul kahjuks võimalus ennast rohkem tõestada. Nüüd jääb enda jaoks vaid teadmine, et mu keskmine tase on tõusnud väga heaks. Saan absoluutsete maailma tippudega võidu sõita. Järgmine võimalus on olümpiamängude Euroopa kvalifikatsioonivõistlus mai esimeses pooles."