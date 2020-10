Ehkki keerulised tuuleolud nurjasid Ungaris Kaspar Sula MK-etapi, tunneb aerutaja, et on teinud isiklikus arengus suure sammu edasi. Sula sõnul peab ta lõppenud hooaeg kokkuvõttes õnnestunuks.

"Ettevalmistus võistlusteks oli suhteliselt ideaalilähedane. Karantiiniperiood oli kõigi jaoks keeruline ja loomulikult tuli leida vastavad treeningud ja vastavad kohad, kus saab mida teha," rääkis Sula ERR-ile MK-etapist. "Eelsõidus oli närvipinge kõrge, sest teadsin, et olen enda kohta hea, aga mul ei olnud pilti, mis seisus ma ülejäänud maailma mastaabis olen."

"Nagu hiljem sõidus sain näha, olin vägagi kõrges konkurentsis. Olümpiakoha kindlustanud itaallasele kaotasin 0,01 sekundiga. Tehnilises mõistes sõit õnnestus hästi, kuni finišijooneni välja. Start võib-olla oli lahjemavõitu, aga eelsõit oli peaaegu ideaalne."

"Poolfinaalis oli sooritus väga hea. Stardis edestasin maailmameistrit ja muid kõvasid mehi. Finišijoonele viskudes vaatasin paremale, et kuidagi väga kahtlaselt on parem pool ees. Mida paremale poole läksid, seda kaugemale rivi läks. See oli suur löök mulle, sest ei osanud seda kuskilt oodata. Lõpuprotokolli vaadates oli näha, et mida rohkem tribüünivarjus olla, seda rohkem olid tuulevarjus. Sõidul oli üllatusvõitja ja minu kõrval olnud maailmameister oli viimane, kes pääses B-finaali," lisas Sula.

Mis võistlusest kaasa võtta? "Kaasa võtan teadmise, et mu keskmine tase on kindlasti tõusnud. Ma tean, et olen väga kiire. Võistluste mõttes on minu jaoks endiselt natuke käsitlematu, et kui ma selle peale tagasi mõtlen, siis tuleb väike õõnes tunne kõhtu. Hooaja üldiselt loen õnnestunuks. Minu arengueesmärgid on täidetud."