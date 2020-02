Seljavigastusest paranenud Sula unistab jätkuvalt olümpiale jõudmisest

Kuna väga tähtis võistlus on juba hooaja esimeses pooles, asus Sula veetreeningutele tavapärasest varem. Tänavune talv on võimaldanud treenida ka kodusel Emajõel.

"Jõgi ei ole sel aastal kordagi päris kinni läinud. Kaldad on olnud paar korda paari meetri ulatuses, aga see ei ole aerutamist seganud. Selles mõttes on olnud aerutaja jaoks väga hea talv," rääkis Sula intervjuus Vikerraadiole. "Minul veepausi kui sellist ei olegi olnud. Nagu me teame, siis eelmise aasta MM, mis oli ka olümpia esimene kvalifikatsioonivõistlus, oli mul selja vigastuse tõttu nii nagu ta oli, aga nüüd sellest taastununa on treeningud sujunud päris hästi ja tõesti, nagu öeldud, siis lahtine jõgi on tulnud ka kasuks."

Eelmise nädala lõpus sõitis Sula tegelikult juba Eestist ära. Praegu viibib ta hooaja teises ettevalmistavas välislaagris, mis toimub Türgis.

"Selles mõttes väike vahe on sees, kas olla nullkraadi piirkonnas või olla 10+ kraadi piirkonnas. Riiete vahe ja lihased on soojas natuke elastsemad - väike kasu on soojal kohas ikka sees," jätkas Sula.

"Kui ma vigastuse sain, siis tehti mulle vastavad uuringud ja arst ütles, et ei ole hullu, operatsiooni pole tarvis, aga paranemine võtab aega kolm kuud kuni kolm aastat. Midagi väga suurt ei pidanud ise tegema, lihtsalt tuli oodata kuni diski välja sopistus taandub või sisuliselt ära kaob ja kulub, aga õnneks see on toimunud kolme kuuga," tutvustas Sula vigastuse tagamaid. "Nüüd sellist närvivalu, nagu oli MM-i ajal, ei ole olnud. Siis oli olukord päris halvasti, nüüd on võrreldes sellega juba väga hästi."

Sula tõdes, et kuigi vee peal vigastusele enam ei mõtle, siis jõusaalis küll. "Ma sain oma vigastuse tookord jõusaalis ja nüüd, kui on mingid riskantsemad harjutused, siis ma olen ettevaatlikum," lisas Sula.

Sarnaselt eelmiste aastatega on Sula ka tänavu head tuge saanud lähiriikide sportlastelt. Nii kasutab ta treeningute kvaliteedi tõstmiseks soomlaste ja lätlaste abi. "Naabrid on selles mõttes head treeningpartnerid, et kuigi soomlased on küll pikema distantsi mehed, siis on nendega väga hea teha hooaja ettevalmistust ning nüüd, kui treeningud lähevad kiiremaks ja spetsiifilisemaks, siis hakkan koostööd tegema lätlastega, kes on sprinterid," ütles Sula.

Nagu öeldud – oluline võistlus toimub vähem kui kolme kuu pärast. 6.-7. maini peetakse Tšehhis Racice's Tokyo olümpiamängude Euroopa tsooni kvalifikatsioonivõistlus. Pärast 2000. aastat pole Eesti aerutaja olümpiale jõudnud. Kaspar Sula kvalifikatsioonivõistlusest: "Tuleb olla esimese kahe hulgas. Paberil on esialgu kirjas, et sajaprotsendiliselt viib see kindlalt Tokyo olümpiale. Vaadates aga tagasi nelja aasta tagusele võistlusele, siis seal võib tekkida paratamatult kohtade ümberjagunemisi, mille pealt võib tekkida kohti juurde, kuid selle peale ei tasu panustada."

Sula sõnul on tema keskmine tase tõusnud. "Kui me võtame 200 meetri võistluse, siis kõik osad, millest 200 meetri sõit koosneb, on tõusnud. Mingeid osasid on võimalik veel parandada, kui olla tippvormis ja hea õnnega on kõik võimalik," arvas Sula, keda ootab ees kolmenädalaline laager Türgis, seejärel nädalane periood kodus ning peale seda tuleb taas kolmenädalaline treeninglaager. "Tuleb vaadata, kuidas ilmad kodus on või kus treeningkaaslased on, et saaks võimalikult sisukaid ja häid treeninguid teha. Sellele laagrile järgneb väike laager võistluspaigas, mille järel tulen koju, laen akud täis ja siis läheb võistlemiseks," jätkas Sula, kesa sai eelmise aasta lõpus isaks. "See elumuutus annab mitu mõõdet juurde. See on väga motiveeriv - kui korvpallurid ütlevad, et publik on kuues mees väljakul, siis nüüd on mul teine mees paadis."