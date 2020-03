Kaspar Sula: olen tugevam ja kiirem kui iial varem

Eesti süstaaerutajal Kaspar Sulal mõlguvad meeles olümpiaplaanid ja ta on välislaagrites vormi kogunud, et pilet suurvõistlusele lunastada. Konkurentsisõel on tihe, kuid ta tunneb, et on elu parimas vormis.

Viimased nädalad on süstaaerutaja Kaspar Sula veetnud Türgis, kus laagris sai harjutada koos lätlastega.

"Türgi laager oli suurepärane. Ettevalmistustöö, mis sai Türgis tehtud, oli eeskujulik. Sparring koos Läti sprinteriga oli ka suurepärane. Sellest laagrist jäid ainult positiivsed emotsioonid," ütles Sula intervjuus ERR-ile.

Eelmise hooaja lõpul piinanud seljavigastusest on Sula lahti saanud ning ta tunneb, et on nii jõunäitajate kui kiiruse poolest elu parimas vormis.

"Ma ei saa kontrollida teiste tegemist, aga enda kohta saan öelda, et olen kiirem kui iial varem ja tugevam kui iial varem. See võiks olla positiivne," lisas Sula.

Kuigi ilm on sel aastal aerutajaid soosinud ja veepausi pole olnud vaja tehagi, on siiski hea, kui saab tugevas konkurentsis välismaal harjutada. Võimalik, et Sulal seisab enne olümpiakvalifikatsiooni ees veel ka Portugali laager. Oma treeningplaanide üle otsustab Sula ise.

"Laias laastus olen ma iseenda treener, see on tõsi. Plaane ma kasutan nüüd eelnevatest aastatest väga hästi toiminud plaane ning pean nõu vastavalt lätlastega ja minu jaoks heade või aktsepteeritud sportlaste ja treeneritega," ütles Sula.

Euroopa olümpiakvalifikatsioon peetakse mai alguses, sealt pääsevad Tokyosse kaks paremat, üks variant jääb pääset püüda veel mai keskel MK-etapilt. Sula jaoks on siht paigas.

"Esialgu ei mõtle pikalt ette, sest ma katsun hoida sihiku sirgena. Kui hakata liiga palju erinevaid sihte seadma, siis võib hägustuda. Praegu hetke eesmärk number üks on Tokyo olümpiamängud," lisas Sula.

Vaatamata tihedale konkurentsile ja tagasilöökidele, on Sula suutnud säilitada positiivsust ja optimismi. Mis teda selles aitab?

"Armastus ala vastu. Aerutamine on tõepoolest väga väga vahva spordiala. Kui tänagi vaatame jõe peale, siis mis on viga sellist ilma nautida. Eks see on lihtsalt isikuomadus, katsun olla positiivne ja näha mis saab," ütles Sula.