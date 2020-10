Ungaris maailmakarika etapil sai terve tänavuse aasta Itaalia koondise tippudega koos treenida saanud kanuuaerutaja Joosep Karlson oma vormi testida. Tehtud töö kandis head vilja ja tõi korralikud tulemused.

"Väga positiivne üllatus. 1000 meetri poolfinaalis olin esimene mees, kes ukse taha jäi A-finaalist. Üllatus selles suhtes, et olin eliidile ikkagi väga-väga lähedal, ühe joone peal," kommenteeris Karlson ERR-ile.

Kokkuvõttes tuli Karlsonile olümpiadistantsil 16. koht, 500 meetris 11. koht ja 5000 meetris jõudmine esikümnesse, kaheksas koht.

"Kindlasti võtab see südame alt natukene soojemaks ja on selline aus tagasiside. Aga ma ütleks pigem, et kõige tähtsam on enese realiseerimine. See teadmine, et ma andsingi kõik endast- 500 meetri sõidud viimasel päeval, poolfinaal ja B-finaal olid sellised, kus organism sai ikka väga tühjaks sõidetud."

Karlson jääb üllatusi täis hooajaga rahule ja loodab koostööd itaallastega jätkata.

Vaata ka ETV spordisaate lugu: