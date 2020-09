Saaremaa mänedžer: eesmärk on kolm tiitlit nagu ka konkurentidel

"Meeskonnasiseselt kindlasti see meile täna kuidagi mõju ei avalda. Loomulikult oli meile eelmine hooaeg raske ja kõik need sündmused..." lausus Saaremaa mänedžer Hannes Sepp ERR-ile.

"Isegi, kui tegutsed parimas usus, ei tea sa kunagi, kuidas midagi läheb. Aga täna see meid ei häiri. Saame oma tööd teha."

Sepa sõnul on meeskond samal tasemel mis eelmisel hooajal. "Kas ta on parem, seda näitavad meile mängud. Eesmärk on loomulikult kolm tiitlit nagu ka meie konkurentidel, aga sel hooajal saab see väga raske olema."