Keel: võiks küsida mingisugust medalit mingisugusel karikal

"Ma arvan, et võiks küsida mingisugust medalit mingisugusel karikal. Pean silmas kolme tiitlit, mida mängitakse. Oleme kindlasti kvaliteetsemad kui eelmisel aastal," lausus ta intervjuus ERR-ile.

"On paar tuttavat tagasi tulnud ja loodan, et teised mehed teevad pisikese või natuke suurema sammu edasi, kes on Pärnus olnud pikemat aega. Ülesanne ei saa kindlasti kerge olema, sest kõik on läinud tugevamaks."

"Praegu täpsemat hinnangut tõesti ei oska anda, oleme mänginud ühe kontrollmängu, teised on omavahel natuke rohkem madistanud," lisas Keel. "Ju see meie start võtab natuke kauem aega, aga oleme tõsiselt asja kallal."