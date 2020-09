Kardispordi meistrivõistluste neljas etapp pakkus põnevust kõigis klassides

Kena sügisilm Aravete kardirajal andis suurepärased eeldused põnevateks võidusõitudeks. Demonstratsioonklassina rajal käinud pisikesed Cadet-klassi võistlejad küll meistrivõistluste arvestuse punkte ei saa, kuid hooaja arenedes on just selles klassis kõige suurema arenguhüppe teinud võistlejad. Esimesena tuiskas üle finišijoone Mark Martin Loomets, teine oli Albert Tamm ja kolmas Raimo Kaljuste. Aravetel olid rajal ka ajaloolised kardid. Klassis Retro A oli parim Ülar Jeblakov, klassis Retro N aga Aadu Kroon.

Väikseimas meistrivõistluste võistlusklassis Micro oli terve päeva heas hoos Meryl Peldes. Kui ühes eelsõidus andiski ta võidu Tanel Karule, siis otsustavas finaalsõidus sõitis ta murevabalt teistelt eest ära. Terve päeva väga targalt sõitnud Mattias Ojapõld vältis konflikte rajal ning lõpetas teisena, Johannes Kasemaa kolmandana. Punktitabeli liider Karu sattus finaalis sekeldustesse ja lõpetas võistluse viiendal kohal, lubades sellega Peldesel ja Kasemaal viimase etapi eel endale punktiarvestuses väga lähedale jõuda.

Klassi Mini domineeris päeva sarja üldliider Richard Viigisalu, kusjuures peamine konkurent Andri Tsikin pidi leppima pjedestaaliväliste kohtadega. Viigisalu suurimateks ohustajateks tõusid finaalis aga hoopis Eric Marcus Jaanimets ning Hugo Rajamets. Pidevalt kohti vahetades kippus tempo kaduma ning ühtäkki liitus kolmikuga Tsikin. Justkui märkamatult tõusis ta liidriks ning võttis imelise etapivõidu. Võiduga säilitas ta vähemalt teoreetilise lootuse meistritiitlile.

Klassis X30 Junior selgusid lisaks etapi võitjatele ka hooaja üldvõitjad. Ehkki igas võistlussõidus oli madistamist palju, võttis igas sõidus kindla võidu Ruben Volt, kes ühes sellega kindlustas Oskar Männametsa ees sarja üldvõidu. Männamets püüdis küll meeleheitlikult Voltist mööda saada, kuid sõitis rajalt välja ning jättis teise koha saatuse Mark Dubnitski ja Carmen Kraavi otsustada. Lisaks pjedestaalikohtadele pidi siin selguma ka hooaja üldarvestuse kolmas koht. Kerge kokkupõrke toel sai siiski ette Dubnitski.

X30 Senior klass polnud üheski aspektist vähem plahvatusohtlik. Kokkupõrgete rohked eelsõidud jätsid üldarvestuse favoriidid Jan Kalmeti ja Rimmo Kadapikule palju tööd teha ning murevaba polnud ka Siim Leedmaa võistluspäev. Pjedestaalikoha nõudlejaid oli veelgi ning finaalis sõideti kohati koguni kaheksakesi koos. Kui Leedmaa saigi pisut eest ära, siis pääsenuna konkurentidest mööda, püüdis Kalmet ta kiirelt kinni, möödus ning tuli ühtlasi nii etapi- kui hooaja üldvõitjaks.

Rotax DD2/Masters-klassi parimad olid oodatult vastavalt Ragnar Veerus ja Priit Sei. Kui DD2 arvestuses oli lätlase Matvei Makushini teine koht enam kui kindel, siis kolmandat kohta näis võtvat lätlanna Zane Katrins Menese. Otsustavas finaalis näitas Jon-Einari Bambus klassi ning jättis kolmanda koha koju.

Päeva kiireimas KZ2 klassis pakkus sarja soosikule Sten Dorian Piirimäele kõva konkurentsi Kaspar Kallasmaa. Võistlussõitude startidest saigi Kallasmaa pidevalt ette, kuid Piirimäel polnud vähemalt näiliselt keeruline temast sõidu käigus mööduda. Duell oli aga vaatemänguline ning punktiarvestuse mõttes ülipõnev. Nende kahe vahel selgub juba mõne nädala pärast Tabasalu kardirajal sõidetava viimase etapi käigus tänavune Eesti meister.

Aravetel teise eelsõidu pooleli pidanud jätma Karl-Markus Sei on küll KZ2-klassis suhteliselt algaja, kuid rühkis finaalis ilusa sõiduga ettepoole. Sõidu lõppfaasis jälitas ta juba kolmandal kohal sõitnud Georg Kõssi ning möödus temast teadmisega, et kolmas koht on kindlustatud. Siiski tõusis ta pärast Kallasmaale määratud kolmesekundilist ajatrahvi teiseks. Kõssist sai mööda ka Antti Rammo, mis aitas tal ühtlasi mööduda konkurendist ka üldarvestuses.

Eesti kardispordi meistrivõistluste viimane etapp sõidetakse Tabasalu kardirajal 2.-3. oktoobrini.