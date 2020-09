Rekordisse panustanud Sõõrumaa: olümpiapäeval osalemine on unikaalne

Olümpiapäeval sai Tartus tutvust teha paljude aladega – kergejõustikuga, käsipalliga, jalgpalliga, suusahüpetega, BMX jalgrattasõiduga, laskmisega, laskesuusatamisega, sumoga, taekwondoga, karatega.

Paralümpiakomitee alal tutvustasid parasportlased, kuidas käib pimedate jalgpall, ratastoolis vigursõit ning tandemjooks. EOK ja Eesti spordi-ja olümpiamuuseumi alal eksponeeriti Eesti olümpiakoondislaste võistlusmeeneid, mõõta sai reaktsioonikiirust ja täpsust. Ühtlasi sai oma silmaga näha Tokyo olümpiamängude meeneid ja medaleid. ERR-i alal sai teleajakirjanik Anu Välba toetusel tutvust teha telemaailma telgitagustega.

Tartu Kalevi poolt korraldatud olümpiapäeva lastevõistlus 5-10-aastastele kulmineerus 60 meetri jooksu finaaliga, mille võitis saja osaleja seast tüdrukutest Ivona Jakobson ning poistest Richard Puiestee.

Ühtlasi aidati Tartus kaasa Guinnessi rekordi sünnile, kui üle Eesti tabati erinevatel välikorvpalliväljakutel üle 100 000 vabaviske. Neist 2500 sündisid olümpiapäeva raames Tartus Tamme staadionil. Oma panuse andsid Tartus ka olümpiapäeva patroon Kelly Sildaru ja Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa.

"Sellisest aktsioonist osavõtt oli väga meeliülendav," ütles Urmas Sõõrumaa, kes pani end olümpiapäeval proovile ka teistel spordialadel. "Olümpiapäeval osalemine on unikaalne, kus igas vanuses inimesed saavad kokku ja tunnevad liikumisest rõõmu. Mul on väga hea meel, et nägin palju särasilmseid lapsi erinevaid spordialasid proovimas, neid toetamas praegused tipud," rääkis Sõõrumaa.