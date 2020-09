TV 10 finaali avapäeval nihutati rekordeid, noorreporterid üllatasid Välbat

Rahvusringhäälingu ja Kergejõustikuliidu koostöös juba 49. aastat toimuv noorte kergejõustikusari TV 10 Olümpiastarti kulmineerub teist korda järjest mitmevõistluse finaaliga Tartus. Olümpiakogemusega erinevate alade sporditähti oli laupäeval noori innustamas kümneid ja avapäeval tehti kohe ka palju häid sooritusi.

Nii püstitas 12-aastane Tristjan Jaanson ülivõimsa sarja rekordi nooremate poiste 60 meetri sprindis 7,73 sekundiga. Selle distantsi Eesti rekord on 6,68 sekundit ja ala Eesti kiireim mees Karl Erik Nazarov oli samas vanuses Jaansonist pea pool sekundit aeglasem.

"Start oli mul küll halb, kuid suutsin keskel hoo sisse saada ja läksin teistest ette. Ma ei arvanud ka ise, et nii kiiresti jooksen," sõnas Jaanson intervjuus ERR-ile.

Pelgulinna Gümnaasiumi talent haaras üheksavõistluses juhtohjad enda kätte ja kasvatas võimsalt oma edu, kui viis kaugushüppes kuni 12-aastaste poiste sarja rekordi lausa 5 meetri ja 81 sentimeetri peale.

Mitmevõistluse finaali pääses 150 noort, kes jõuavad otsustava finišini pühapäeval. Sarnaselt mullusele toimus finaali avapäeval koostöös Eesti Olümpiakomitee ja paljude alaliitude ning klubidega ka olümpiapäev ning näiteks suusahüppeid tutvustas Eesti parim naiskahevõistleja Annemarii Bendi, kes veel viis aastat tagasi tegi TV 10 sarjas finaalis läbi kaheksavõistluse.

"Osalesin rohkem maakonnaetappidel, aga mul on hästi meeles, kui osalesin 2015. aastal üleriigilisel etapil Saaremaal. Mäletan, et seal oli väga tuuline. Ma ei osanud kettaheidet, aga pidin seda tegema!" naeris Bendi.

Rahvusringhääligu stuudios said noored Anu Välba juhendamisel proovida kommentaatoriametit ja 30-sekundilise uudisteksti esitamise osavust.

"See julgus, mis on praegustel lastel, on lihtsalt imetlusväärt," tõdes Välba. "Ma olen vaimustuses sellest, et kui nad ka algul pelgavad, siis kaks hetke vaatavad ja julgevad tulla kaamera ette. See on kõige tähtsam elus: julgus proovida ja katsetada!"

26. septembri saates näeb uusi spordireportereid ja olümpiapäeva kiiremaid. Pühapäeva õhtul astuvad Tamme staadionil pjedestaalile TV 10 mitmevõistluse võitjad.