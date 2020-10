Tamme Kooli aitas TV 10 sarja võidule lapsi liikuma julgustav keskkond

Tartu Tamme Kooli kergejõustikutiim edestas TV 10 Olümpiastarti sarja 49. hooaega võites Rakvere Reaalgümnaasiumi ja Tallinna 21. Kooli. Tamme Kooli direktori Vallo Reimaa sõnul on hetkelisest tähesärast tähtsam põlvkondlik järjepidevus.

"Meie kooli vilistlane on Ille Kukk [Eesti rekordinaine 3000 ja 5000 m jooksus]. Tema poeg on Aigar Kukk, kes veab meie tiimi ja on ise sarja varasem võitja. Tema meeskond ja õpilased ja treeningrühma õpilased liiguvad väga heade tulemuste poole," rääkis ERR-ile Reimaa.

"See TV 10 fenomen on meil Tamme koolis väga-väga suuresti käima läinud. Kõik teavad, millega tegu on ja kõik tahavad osaleda," rääkis Kukk. "Maakondlikel etappidel on üle 40 võistleja Tamme Koolist. Kõik tahavad ja saavad oma võimaluse."

Kodustaadionil võidu saanud Tamme Kooli tiimi moodustasid TV 10 sarjas lisaks kergejõustiklastele ka teiste spordialade treeningutel käivad noored, kes said hooaja jooksul proovida oma võimeid erinevatel kergejõustikualadel ja tunda üheskoos tegutsemise rõõmu. Selleks, et leida talente ja neid siis mitte üksi jätta, viib kool oma õpilasi võimalikult paljude alade jõuproovidele.

"Tartu linna noorte mitmesugustel võistlustel on ikkagi väga märgatav osa just Tamme koolist ja see ongi meie eesmärk, vedada kandepind laiaks," tõdes Reimaa.

Tamme Koolil on ujula, alamõõduline võimla ja väike jõusaal, mille ühes otsas saab harjutada laskmist. Kolme aasta eest pandi koridori üles ka popp ronimissein.

"Nii kui ta üles panime, oli väike hirm, et äkki keegi kukub ja ei julgenud väga reklaamidagi, aga kuna ta läks kohe sotsiaalmeediasse, tulid juba paari päeva pärast telefonikõned: direktorid üle Eesti küsisid, et kus sa said ja palju maksis? Ja nüüd on praktiliselt igas koolimajas ronimisseinad juba sisse projekteeritud," sõnas Reimaa.

Liikuma julgustav keskkond koos tahtega innustab võistlema ja nii tulevad erinevatel aladel hiljem ka tulemused. Seega pole põhjust imestada, et kergejõustikusarja võitis kool, kus õppinud maanteeratturist olümpiavõitja Aavo Pikkuus ja kus koolitundi vändatakse sadade ratastega.