Guinnessi rekordi sündi andsid oma panuse ka Eesti korvpallilegendid

Tänu paljudele osavõtjatele sündis pühapäeval tabavate vabavisete maailmarekord. Viskama olid tulnud nii noored, vanad, harrastajad kui professionaalid. Eesti korvpalli legendidest olid Tiskreoja uhiuuel väljakul kohal ka Priit Tomson ja Aleksei Tammiste.

"Ega ma ise suur viskaja enam ei ole, aga lihtsalt huvitav on vaadata, kuidas see asi kujuneb - kas saame rekordi täis või mitte. Minust see kuigi palju ei sõltu," tõdes ERR-ile Tomson.

Rekordi püüdmine rohkem kui kaheksakümnel ametlikul väljakul üle Eesti kulges tempokalt. Sündmusega sooviti Eesti korvpalli rohkem populariseerida. "Nagu öeldakse, tuleb millegagi auru juurde panna. Ma arvan, et rahvas tuleb päris hea meelega neid viskeid viskama siia," ütles alaliidu president Jaak Salumets.

Kalev/Cramo mängijatega tuli viskama ka peaminister Jüri Ratas, kellel õnnestus tugevast tuulest hoolimata minuti jooksul sooritada kümme tabavat vabaviset.

"Ma arvan, et kümme vabaviset on hea tulemus, ehk jäin rahule," sõnas Ratas oma panuse kohta. "See üritus näitab, et Eesti on korvpallimaa. Inimesed armastavad korvpalli ja loodame, et see 100 000 tuleb ära."

100 000 tabava vabaviske maailmarekord sündis kindlalt. Korvpalliliidu presidendi sõnul liigub Eesti korvpall lauges tõusujoones.

"Töö on muutunud süstemaatilisemaks ehk eesmärgikindlamaks. Seda näitab ka see, et noored liiguvad väljapoole, aga tööd tehakse noortega juba Eestis," ütles Salumets. "On võetud need asjad omaks, mida kaasaja korvpall nõuab. Kuna me oleme nii kaua tagaplaanil hõljunud, siis järele jõuda on väga raske, sest maailm liigub valguskiirusel eest ära. Me oleme teinud omad asjad ära, aga ma tahaks, et me teeks üksteisega rohkem koostööd. Meil ei ole palju klubisid, kes peaks võitlema oma õiguste eest. Meid on vähe."