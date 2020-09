Mägi: kõik märgid näitasid, et reaalne on teha hooaja parim jooks

Sellega ületas Mägi oma neli päeva varem Berliinis joostud senise tippmargi lausa poole sekundiga ja teenis kõrgetasemelises konkurentsis kolmanda koha. Viimati jooksis eestlane kiiremini 2018. aastal.

"Koha poolest oleks tahtnud teise koha endale napsata. Aga kokkuvõttes hooajale tagasi vaadates pakub tänane aeg juba suuremat rahuldust ja on selline tunne, et olen ennast järjest rohkem üles leidnud," kommenteeris Mägi Vikerraadiole. "Tunnen end nii nagu varasemalt olen harjunud. See teeb kindlasti heameelt ja lisab enesekindlust."

"Mul viimased neli jooksu on olnud natuke uued ülesanded, mida teha või millele mõelda. Täna tuli see juba natuke sujuvamalt välja. Üks kehvem koht oli sees, aga ei midagi erilist," jätkas Mägi, kes tagantjärele tarkusena oleks muutnud rajavalikut.

"Oleks lasknud end kahe prantslase vahele paigutada. See prantslane, kes minu ees oli, alustas veidike aeglasemalt. Oleks viienda raja kasuks otsustanud, oleks ehk teine koht reaalsem olnud. Aga need on ainult oleksid. Kokkuvõttes seitsmendat hooaega järjest alla 49 joosta - selline eesmärk kindlasti oli."

Mägi läks võistlusele vastu optimistlikult, sest märgid olid head ja Rooma olümpiastaadion talle sobib. "Tuulevaikne, hea staadion. Publikut küll ei olnud, aga Rooma kindlasti kuulub lemmikstaadionite hulka. Ootasin jooksu huviga ja oli üks selle hooaja tähtsamaid."

"Kõik märgid näitasid, et tänasel päeval peaks olema reaalne teha hooaja parim jooks. Lõppkokkuvõttes sõltub stardipakkudel kõik endast. Kui hästi see aeg välja joosta. Olin küllalt enesekindel ja uskusin, et jooksen alla 49," jätkas eestlane, kelle isiklik rekord 48,40 pärineb Rio de Janeiro olümpialt.

"Sajandikud ja kümnendikud on pisiasjades kinni. Selle jaoks neid alla 49-seid jookse on ka kindlasti vaja, et teha järgmisi suuremaid samme või hüppeid. Pärast Berliini jooksu nägin, et kui täna vähegi lõpp ära kesta, on korralik aeg võimalik. Berliinis jooksin üle pika aja end võib-olla natuke kinni ja lõpp läks raskeks. Täna oli plaan seda viga vältida ja kesta ilusti ühtlaselt lõpuni."