Rekorditerohkes 3000 m jooksus näidati viimase 13 aasta kiireimat aega

Kiplimo aeg on ühtlasi ka Uganda ja Teemantliiga rekord ning viimase 13 aasta kiireim meeste 3000 m jooksu aeg.

Kõrgetasemelises jooksus järgnes Kiplimole norralane Jakob Ingebrigtsen ajaga 7.27,05, mis on 19-aastase keskmaajooksja uus isiklik 3000 m rekord ning ühtlasi ka Norra rahvusrekord.

Ka järgnevad kaks jooksjat püstitasid rekordeid, kui ajaga 7.27,05 kolmandaks tulnud austraallane Stewart McSweyn sai enda nimele Okeaania tippmargi ja Itaalia jooksja Yemaneberhan Crippa nimele kirjutati Itaalia rahvusekord (7.38,27).

