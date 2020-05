Jüri Tamme 40 aasta tagust maailmarekordit tähistati omalaadse võistlusega

Moskva olümpiamängudel pronksmedali võitnud Jüri Tamm oli sama aasta kevadel lühikest aega maailmarekordi omanik – Musta mere rannikul Leselidzes heidetud tulemusega 80 meetrit ja 46 sentimeetrit. Läinud nädalavahetusel möödus sellest ajaloolisest hetkest 40 aastat.

Tallinnas TTÜ staadionil toimus sel puhul Eesti vasaraheitjate Adam Kelly ja Toomas Tankleri duell. Korrespondentsvõistlusega liitusid ka vasaraheitjad Ukrainast ja USA-st.

"Plaanisin muidugi, et osaleb rohkem riike, aga tagantjärele mõeldes [on see] uus formaat – selgitame, miks peab nii võistlema ja kas kohtunikud peavad olema. Kolm riiki osales ja tulemused olid minu meelest väga kõrged," jäi Jüri Tamm rahule.

"Mulle meeldis, et osalesid isegi väiksed lapsed – ma vaatasin, et protokollis oli ühekilose vasaraga [tehtud] tulemus kirja pandud. See oli väga sümboolne, et ei osalenud mitte ainult tähed, vaid ka need, kes tulevikus rekordeid lööma hakkavad."

Võidu noppinud Rudy Winkleri tulemuseks jäi 74.93 meetri pikkune heide. "Mees tuli välja vaatamata sellele, et ka temal oli koroonaviirus. Väga sümboolne, et inimene suutis haigusest võitu saada ja jätkab treeninguid ja elu läheb edasi," kommenteeris Tamm.

TTÜ staadionil 69.41 heitnud Adam Kelly sai Rudy Winkleri ja kahe Ukraina vasaraheitja järel neljanda koha. Toomas Tankler heitis 64.75.