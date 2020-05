Grupisõidu olümpiavõitja lõpetab tippspordiga peale Tokyo mänge

Van der Breggen asub Tokyos tiitlit kaitsma 31-aastasena ning peale seda plaanib ta jätkata oma praeguse naiskonna Boels-Dolmansi juhendamist spordidirektorina.

"Ma tahan lõpetada karjääri oma parima hooajaga," ütles Van der Breggen Hollandi meediale. "Eriti peale käesolevat aastat, mis on olnud üsna hõre. Ma olen väga motiveeritud, et üks aasta veel sporti kõrgel tasemel teha."

Van der Breggen krooniti aastal 2018 ka maailmameistriks ning on üks titulleeritumaid naismaanteerattureid. Ta on kahel aastal võidutsenud ka ühel mainekamal naiste velotuuril, Giro d'Italial.

