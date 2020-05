Giannis Antetokounmpo langes häkkerite rünnaku ohvriks

Sõnumite seas leidus kohatut sõnakasutust jaanuaris hukkunud endise NBA staari Kobe Bryanti aadressil. Samuti andsid need teada, et kreeklane on nakatunud koroonaviirusesse.

Antetokounmpo agent Alex Saratsis ütles neljapäeval, et tema klient nende praeguseks kustutatud sõnumite taga ei olnud.

Giannise vend Kostas Antetokounmpo ja tüdruksõber Mariah Riddlesprigger andsid sotsiaalmeedia vahendusel teada, et NBA tähe Twitteri, telefoni, e-posti ja pangakontodele on sisse murtud ning mängija vabandab kõige eest, mis nende vahendusel on kõlanud.