M-Spordi juht loodab leida tulevasi talente e-sportlaste seast

"Ma arvan, et me otsime juba igalt poolt. M-Sport tegeleb palju talentide otsimisega ja üks asi, mida me oleme isolatsiooni ajal märganud, on inimeste hulk, kes tegelevad virtuaalse kihutamisega," lausus Millener väljaandele DirtFish.

"Ehk on see miski, mida peame tulevikus arvestama: kuidas panna inimesed spordiala vastu huvi tundma ja kuidas me saame kaasa aidata üleminekule virtuaalsetelt mängudelt reaalsusesse ja päris kihutamisse."

M-Spordi süsteemist käis eelmisel kümnendil läbi 30 sõitjat, kes debüteerisid WRC sarjas ja lõid kaasa enam kui ühe etapil. Neist üks - Ott Tänak - on tõusnud tänaseks ka maailmameistriks.

2017. aastal tuli M-Sport tootjate maailmameistriks ning 2017. ja 2018. aastal prantslane Sebastien Ogier individuaalseks maailmameistriks.