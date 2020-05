Eesti rattur väntas kodust lahkumata Everesti tippu

Nikolaevski on esimene Eesti inimene, kes on koduseinte vahel Everesti tippu ehk vähemalt 8848 meetri kõrgusele vändanud. "Tunnetus on täpselt sama, mis mäe peal ja samu käike pidin ka kasutama," rääkis Nikolaevski, kes on "Everestinguks" kutsutava väljakutsega edukalt hakkama saanud ka välitingimustes.

Nikolaevski meenutab, et peale sõitu kiirustas ta esimese asjana kähku pesema, kuna oli üsna higine. Kuigi treeningpukil virtuaalmaailmas sõitmine tundub ohutu, siis juhtus ratturil selle 13 tunni jooksul ka tehnilisi viperdusi. "Rätik kukkus peale kümnendat tundi keti vahele, kuna käed muutuvad selle aja peale ikka lödiks," meenutas Nikolaevski. "Päris sõidus oleks ilmselt külili käinud." Rattur on kuulnud, et tegelikult ollakse ka puki peal pikali kukutud, kuna tasakaal on ära kadunud, kuid selleks peab ikka kõvasti "õnne" olema.

Ka Muttika proovis, mis tunne on treeningpukil Alpe d'Huezi tõusu sõita, sedasama, millel Nikolaevski 10 000 tõusumeetrit väntas ja pidi seejärel tunnistama: "Evgeni on kõva mees!"