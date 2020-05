HC Tallinnaga liituma pidanud Pinnonen: Eesti tiitel on veel auhinnakapist puudu

Eelmisel hooajal mängis Pinnonen Itaalia esiliigaklubis Sassari Raimond Handball. 27-aastane käsipallur on profileiba teeninud ka Taanis, Rootsis, Rumeenias, Saksamaal ja Islandil. Aastaid Eesti koondises suurt rolli omanud mees viimases tsüklis kaasa ei teinud.

"Suure lisamotivatsiooni platsile naasmiseks andis fakt, et Eesti tiitel on mul auhinnakapist puudu," rääkis endine koondislane. "Isu käsipalli mängida oli suur, ettevalmistus sai tehtud ja väga kahju on, et oma võimeid platsil realiseerida ei saanud."

"Reaalsus oli see, et HC Tallinn oli kodule kõige lähem meistriliiga võistkond. Rääkisin ka HC Kehraga, kuid otsustasin, et sõidule kuluv aeg oleks liiga pikaks läinud. Kalevi Spordihall tundus kodusaalina ahvatlevam variant," põhjendas Pinnonen just pealinna klubiga liitumist.

"Eesmärk oli ikka võistkonda võimalikult palju aidata. Ma oleks tahtnud olla just rünnakute alustaja, kes ei pruugi olla kõige resultatiivsem mees, kuid loob eeliseid teistele," rääkis suurte kogemustega mängumees. "Võistkonnas oli palju tahtmist täis noori mängijaid ning Kaspar [Lees] oli väga heas vormis. Potentsiaali, mida kullaks realiseerida, oli palju."

"Mikk oli viimane pusletükk, mida selle hooaja võistkonna kompekteerimisel vajasime. Meil oli hooaja lõpufaasiks igale kohale vähemalt kaks meest ning kõik olid terved. Meeskonna arenguks on esmatähtis ka trennis omavahel võrdsete koosseisude vahel võidelda," kommenteeris HC Tallinna peatreener Risto Lepp. "Mikk näitas ka juba treeningutel nauditavat minekut, kuid hoidsime teda veel tagasi, et ta ennast enne sisse mängiks kui võistlustulle astuks. Noortele on sellistelt maailma näinud meestelt palju õppida."