Otepää püsib kahevõistluse MK-kalendris

Otepää MK-etapp jäi lõppenud hooajal lumepuuduse tõttu ära, samuti ei toimunud samadel põhjustel võistlusi 2018. aastal. Viimasest kolmest hooajast õnnestus võistlused läbi viia vaid 2019. aastal, kui mõlemal võistluspäeval oli parim norralane Jarl Magnus Riiber.

Tuleva hooaja MK-sarja kalendris peaks etapp aset leidma 2.-3. jaanuaril. Mõlemal päeval on kavas individuaalvõistlused. Samal nädalavahetusel peaks toimuma ka naiste MK-etapp.

Järgmise hooaja kulminatsiooniks on kahevõistlejatel veebruari lõpus ja märtsi alguses Oberstdorfis peetavad maailmameistrivõistlused.

Here are the preliminary calendars for 2020/21! #fisnoco #nordiccombined Full story here: https://t.co/TV10DZ3NA9 pic.twitter.com/nztxiYtW2e