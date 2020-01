Peakorraldaja: ka nädal hiljem poleks olnud varianti MK-etappi läbi viia

"Põhjus on meie ilmataadis. Vaadates aknast välja, siis plusskraadid ja vihmasadu ei ole jätnud lund alles. Isegi mitte üle suve hoitud lund ja lähinädalate ilmaprognoos ei luba ka piisavalt sellist ilma, millega oleks võimalik toota kogu lumi, millega saaks katta hüppemäe ja suusaraja," ütles võistluse peakorraldaja Ago Markvardt intervjuus ERR-ile.

Kas võistlust oli võimalik ka edasi lükata? "Jah. Oli võimalik nädal aega edasi lükata, aga kahjuks puudub ka järgmise nädala suhtes kindlus, et seda ilma tuleb. Lisaks kõik muud üritused, mis võtavad meilt ära teletootmisetehnika. Ega meil ei olnud varianti seda MK-d läbi viia ka nädal hiljem," lisas Markvardt.

Kuidas mõjutab selline otsus Otepääl kahevõistluse MK-etapi toimumist tulevikus? "Hetkel on meil FIS-iga kokkulepe 2024. aastani. Sinnani peaksime olema kalendris sees," jätkas Markvardt. "Eks me hooaja viimasel etapil istume maha ja hakkame asju jälle arutama, kas on põhjust karta kalendrist välja viskamist või suudame järgmisel korral selle etapi nii läbi viia, et mingisuguseid kadusid ei ole."