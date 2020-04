ROK-i liige: 2024. aasta OM-i plaanid on vananenud, need tuleks üle vaadata

1976. aastal 110 meetri tõkkejooksus olümpiakulla kaela saanud Druti sõnul tuleks olümpiamängudekavad üle vaadata, et suursündmust taas rahvale lähemale tuua.

"Koroonaviiruse pandeemiast tekkinud kriis on mõjutanud inimeste igapäevaelu, majandust, sotsiaalseid suhteid, eluviisi ja ühiskondlike valikuid," kirjeldas Drut. "Kuna need aspektid on muutunud, siis ei tohiks ka olümpia- ja paralümpiamängud ajale jalgu jääda. Ka need peaksid ennast niiöelda taasleiutama."

Alates 1996. aastast ROK-i liikmete hulka kuulunud Druti sõnul on 2020. aasta Tokyo olümpiamängude edasi lükkamine 2021. aastale vaid jäämäe tipp. "Kas kriisile saab vastata ainult kuupäevade edasi lükkamisega ilma, et me vaataksime üle suursündmuse majandusliku ja organisatoorse mudeli?" viskas 69-aastane Drut õhku küsimuse. "Mina arvan, et see ilus projekt, mille me Pariis 2024 mängudeks esitasime, on nüüd vananenud. See tuleks uuesti üle vaadata ja keskenduda olulisele. Esmalt tuleks kindlasti üle vaadata olümpiamängude eelarve. Eilsed mängud ei ole homsed mängud. Me peame sellega leppima ja uue mudeli looma, mis oleks muu maailmaga rohkem seotud. Need ei saa toimuda iga hinna eest."

Drut tegi veel ettepaneku tulevikus piirata täiendavate spordialade arvu.