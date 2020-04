ROK-i liige: Tokyo olümpiamängude toimumine ei sõltu vaktsiini olemasolust

Jaapani meditsiiniliidu juht Yoshitake Yokokura hoiatas teisipäeval, et vaktsiinita oleks olümpia korraldamine erakordselt keeruline. ROK-i koordineerimiskomisjoni juht Coates andis märku, et tegemist on vaid Yokokura "arvamusega".

"Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on meil soovitanud jätkata olümpiamängude planeerimisega ja seda me teemegi," ütles Coates. "Spordi suursündmuse toimumine ei sõltu vaktsiini olemasolust, kuigi see tuleks kindlasti kasuks."

Coates kinnitas ka, et mängude toimumisel on number üks prioriteet kõikide sportlaste ja teiste võistlustega seotud inimeste tervis.

Olümpiamängud lükati koroonaviiruse pandeemia tõttu perioodile 23. juuli - 8. august 2021.