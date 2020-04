Harjumatul positsioonil mänginud Anderson sai liiga viimases klubis hästi hakkama

38-aastane Anderson alustas eurosarjas mängivas Kelterni võistkonnas. Jaanuaris liitus ta aga liigas viimasel kohal oleval Saarlouisiga.

"Novembris saime teada, et saame mängima minna olümpia kvalifikatsiooniturniiri 3x3-ga. Sai klubiga räägitud ja klubi oli novembris-detsembris täitsa nõus. Andis rohelise tule," lausus Anderson intervjuus ERR-ile.

"Kuna mul oli leping jõuludeni, siis klubi pakkus uut lepingut. Ma ei mõelnud kaua - saan minna Indiasse ja saan klubis edasi jätkata. Aga kuna aeg jaanuaris jõudis kiirelt kätte, pidime valmistama dokumente ja viisasid, siis klubi ühel hetkel ütles "ei".

"Pidin välja mõtlema teise plaani," jätkas Anderson. "Ainus plaan oli see, et klubi lubas minna Saksamaa liiga viimasesse võistkonda. Mitte teistesse, kuna siis oleksin olnud neile suurem konkurents. Siis ma ei hakanudki pikalt mõtlema ja kaaluma - vahetan klubi ära ja olen seal rahulikult hooaja lõpuni. Saan mängunälga kustutada, mida ma Kelternis ei saanud."

Saarlouisis läks hästi, sest viimases voorus alistati ka valitsev Saksamaa meiser. "Viimased seitse mängu sain palju mänguminuteid, tundsin end päris hästi. Võistkonnakaaslased ja treener võtsid väga hästi vastu. Mängustiil oli hoopis teine - see sobis mulle!"

"Olude sunnil pidin enamiku hooajast Kelternis ja ka Saarlouisis mängima "nelja" positsioonil, mis on minu karjääris väga uus kogemus. Kelternis võib-olla ei tulnud see nii hästi välja, sest ei saanud eriti palligi. Aga Saarlouisis asi toimis ja tundsin end väga hästi. Ega ma veel ketse varna ei viska - teen ühe hooaja kindlasti veel! Eks siis aeg näitab, kuhu ja mismoodi edasi."

Väga võimalik, et Andersoni karjäär jätkubki Saarlouisis. "Kui ma Saarlouisi võistkonda läksin ja esimese treeningu ära tegin, siis tundus, et nad tahavad, et ma jätkaks ka järgmine hooaeg."

"Olude sunnil oleks võistkond pidanud langema teise liigasse ja see mind ei ahvatlenud," tunnistas eestlanna. "Aga võib öelda - tänu koroonaviirusele jäeti asetus samaks ja kõik võistkonnad jätkavad meistriliigas. Sealt on pakkumine tulnud, hetkel ootan, mul aega on. Vaatame! Suure tõenäosusega, võimalik, et jätkan. Mulle seal meeldis ja treener ootab mind väga tagasi."