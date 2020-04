Kangerti koduklubi liikmeid ootab ees palgakärbe

Tanel Kangerti koduklubi EF Pro Cyclingu juhtkond kinnitas, et peavad ratturite ja teiste tiimiliikmetega läbirääkimisi palga vähendamise osas. Klubi juht Jonathan Vaughters kinnitas, et igale inimesele lähenetakse personaalselt.

USA-s registreeritud meeskonna nimisponsor Education First on saanud koroonaviiruse leviku tõttu tugevasti kannatada, vahendab Spordipartner.ee. Tegemist on ülemaailmse ettevõttega, mis pakub keeleõpet, õpivahetuse programme ja kultuurireise. Võimalused reisida on sisuliselt nullilähedased.

Vaughters lisas, et ratturid on olnud väga mõistvad ja seavad klubi huvid ettepoole isiklikest hüvedest. Paljud suured rattameeskonnad on teatanud kulude kokkuhoiust ja seni ei ole olnud kuulda, et mõni rattur oleks selle vastu protestinud.