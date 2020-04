Olümpiavõitja koduklubi seisab silmitsi nimisponsori kaotamisega

Poola jalatsifirmal ei lähe hästi ning nad andsid teada, et seetõttu tuleb neil mõned 2020. ja 2021. aastaks sõlmitud sponsorlepingud lõpetada. Veel pole teada, kas see puudutab ka jalgrattavõistkondi. Nii nais- kui ka meeskonnal on seejuures sõlmitud erinevad lepingud. Viimased on ellu jäämiseks koondanud töötajaid ning vähendanud sõitjate palkasid.

Lisaks CCC Teami meeskonnale on sarnaselt käitunud veel Astana, Lotto Soudal, Bahrain McLaren ja Mitchelton-Scott. Ka Rahvusvaheline Jalgratturite Liit on kasutusele võtnud äärmuslikud meetmed, et eelarve tasakaalus hoida. Naiste rattaspordi eestkõneleja Ronny Lauke on varasemalt teada andnud, et mõned tiimid ei suuda ilmselt koroonaviiruse pandeemia tingitud kriisi üle elada, samas on ka klubisid, kus on juba uuendatud ratturite lepinguid.