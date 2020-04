Carlos Sainz jr: ema ei luba meil isaga aja peale sõita

McLareni vormel-1 võistkonna piloot Carlos Sainz juunior usub, et suudab ka rallis oma kahekordsest maailmameistrist isale juba kandadele astuda.

"Meil on Madridi lähedal maal ralliauto ja ma üritan sellega igal võimalikul juhul sõita," lausus 25-aastane hispaanlane F1 koduleheküljele.

"Ta [isa] muidugi eitab seda, aga ma arvan, et jõuan talle iga korraga lähemale ja hakkan talle juba parajat peavalu valmistama," jätkas esimest korda 16-aastaselt ralliautot proovinud noorem Sainz. "Mu ema ei luba meil aja peale sõita, et ei tekiks võistlusmomenti, aga ma olen kindlasti väga lähedal!"

"Kui me harjutame ralliautoga, siis nautimise kõrval kuulan tema õpetussõnu ja nippe. Ta on alati olnud tugevasti seda usku, et erinevad autod erinevatel pinnastel ja tingimustes aitavad mind ka F1 sarjas. Olen sellega täiesti nõus."

Üks aspekt talle ralli juures siiski ei istu. "Ainus asi, mida ma maal olles ei naudi, on sõita tema kõrval. Isegi, kui ma teda sajaprotsendiliselt usaldan - mida ma mõistetavalt ka teen - ja me sõidame ju praktiliselt tema tagahoovis, mida ta hästi tunneb, siis ma ei naudi seda. Mul puudub kontroll! Olen nii pinges!"

Sainz juunior on vormel-1 sarjas sõitnud viis hooaega ning jõudis mullu Brasiilias esmakordselt ka pjedestaalile, olles Max Verstappeni (Red Bull) ja Pierre Gasly (Toro Rosso) järel kolmas.