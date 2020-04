Golfikalendri aasta viimane suurturniir The Open ehk Briti lahtised jäetakse koroonaviiruse pandeemia tõttu ära, teatasid korraldajad esmaspäeval.

Järjekorras 149. The Open toimunuks 16.-19. juulil.

Tegemist on esimese korraga pärast Teist maailmasõda, mil Briti lahtised on ära jäetud. Järgmine The Open peetakse aastal 2021.

Mullu võidutses Briti lahtistel iirlane Shane Lowry.