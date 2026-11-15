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Ronaldota Portugal jäi kodupubliku ees häbisse

Jalgpall
Portugali jalgpallikoondislased pärast kaotust Taanile
Portugali jalgpallikoondislased pärast kaotust Taanile Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Jalgpall

Jalgpalli Rahvuste liigas pidi Portugal laupäeval Bragas toimunud mängus tunnistama Taani 4:1 paremust. Tulemus tähistab Portugali ajaloo suurimat koduväljakul ametlikus mängus saadud kaotust.

Portugali kauaaegne kapten Cristiano Ronaldo teatas eelmisel nädalal koondisekarjääri lõpetamisest ning laupäevases kohtumises avaldati elavale legendile austust, näiteks kandsid täismaja ees väljakule jooksnud portugallased hümni ajal Ronaldo nime ja numbriga särke ning pealtvaatajad rullisid tribüünil lahti tema koondisekarjääri säravamaid hetki kujutanud pilte.

Kodufännide kurvastuseks jättis mäng aga soovida: Pierre-Emile Höjbjerg realiseeris kaks minutit enne avapoolaja lõppu penalti, Rasmus Höjlundi kaks tabamust viisid Taani 57. minutiks 3:0 juhtima ja Joachim Anderseni pealöök tegi 75. minutiks seisuks 4:0. Kodumeeskonna auvärava eest hoolitses Bernardo Silva kolmandal lisaminutil.

Ametlikes kodumängudes oli Portugal enne laupäeva mitme väravaga kaotanud üldse vaid neli korda, viimati 1993. aastal Itaaliale. Viimane kord löödi Portugalile koduplatsil neli väravat 2010. aasta septembris, kui sellega sai 4:4 lõppenud EM-valikmängus hakkama Küpros.

"Põhimõtteliselt läks kõik valesti... raske on mingit selgitust leida," sõnas Portugali keskväljamees Joao Palhinha pärast kaotust. "Tegime mängu vastaste jaoks liiga lihtsaks. Meid ootab teisipäeval juba uus kohtumine ja peame analüüsima, mis täna juhtus. Olen aga kindel, et tuleme sellest välja ning kindlustame Walesis grupi esikoha," lisas ta.

Enne laupäeva A-tasandi neljandas grupis kõik neli kohtumist võitnud Portugal mängib teisipäeval võõrsil Walesiga, kes jäi laupäeval 1:3 alla Norrale. Võõrustajate väravad lõid teisel poolajal Antonio Nusa, poolteist minutit varem vahetusest väljakule pääsenud Andreas Schjelderup ning Erling Haaland. Portugalil on liidrina 12, Taanil teisena üheksa punkti.

Toimetaja: Anders Nõmm

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