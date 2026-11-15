Jäähoki juunioride MM toimub ilma Venemaata

Rahvusvaheline jäähokiliit (IIHF) kinnitas pühapäeval, et Venemaa jäähokikoondis ei pääse detsembris Kanadas algavatel juunioride maailmameistrivõistlustel võistlustulle.

Rahvusvaheline jäähokiliit (IIHF) saatis eelmisel nädalal juunioride eliitdivisjoni MM-il osalevatele riikidele turniiri uuendatud ajakava. Selles oli Venemaa koondis paigutatud kümnendaks koondiseks, mis tähendas, et seni viimase asetusega olnud Norra koondis oleks pidanud eliitdivisjoni turniiri asemel osalema hoopis aste madalamal esimese divisjoni A-grupi MM-turniiril.

Juba enne seda oli teada, et turniiri võõrustajariik Kanada ei soovi venelasi juunioride MM-il näha ning sel nädalal kinnitas Kanada valitsus, et ei luba Venemaa sportlastel ega taustajõududel riiki siseneda.

Venemaa jäähokiliit tegi seepeale ettepaneku võtta Kanadalt turniiri korraldusõigus ära ja anda see riigile, kuhu venelased saaksid siseneda, aga pühapäeval teatas IIHF, et Kanadale jääb korraldusõigus alles ning Venemaa hokinoored ei saa turniiril osaleda.

"IIHF kinnitab, et Kanada valitsuse ametliku seisukoha ja kehtestatud piirangute tõttu ei ole Venemaa U-20 koondisel võimalik juunioride maailmameistrivõistlustel osaleda. Pärast alternatiivsete lahenduste põhjalikku hindamist otsustas IIHF-i nõukogu, et Kanada jääb turniiri korraldajaks ning turniir toimub 26. detsembrist kuni 5. jaanuarini Edmontonis ja Red Deeris," seisis IIHF-i pressiteates.

"Oleme tänase uudise üle väga rõõmsad ja rahul. Eriti mängijate, treenerite ja Norra jäähoki nimel. Säilitasime külma närvi. Pidime vahepeal välja mõtlema plaan B, aga nüüd saame naasta algsete plaanide juurde," kommenteeris Norra jäähokiliidu peasekretär Petter Salsten NRK-le.