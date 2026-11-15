Jürgen Henn: meie homne motivatsioon ei tohiks sõltuda tabelikohast

Eesti jalgpallikoondis peab esmaspäeval aasta viimase kohtumise, kui Rahvuste liiga alagrupiturniiri lõpetuseks võõrustatakse Bulgaariat. Kadunud pole ka lootus lõpetada alagrupp esikohal.

Eesti koondis pole tänavu neljas A. Le Coq Arenal peetud kohtumises lasknud vastastel ainsatki väravat lüüa. Kui ka esmaspäeval suudetakse oma seljatagune puhtana hoida, kirjutatakse Eesti jalgpalliajalukku uus peatükk. Mitte kunagi varem pole koondis suutnud lõpetada kalendriaastat koduväljakul ainsagi sisselastud väravata.

"Meie esimene kaitsja on meie ründaja. See võib-olla võtabki kokku, millise häälestuse ja mentaliteediga meeskond me oleme. Meil ei kaitse ainult kaitsjad, selleks on terve meeskond. Ajas on meie pressing ja kogu kaitsetegevus muutunud väga palju struktureeritumaks," rääkis koondise kapten Karol Mets mängueelsel pressikonverentsil.

"Sellise süsteemi, formatsiooni, nende õigete persoonide leidmine võtabki jalgpallis paratamatult aega. Mulle tundub, meile tundub, et hetkel oleme seda teinud ja arvan, et see ongi selle tulemuse taga," lisas ta.

Septembri lõpus mängis Eesti Bulgaariaga väravateta viiki. Kui meie meeskond saab korduskohtumisele vastu minna seitsmemängulise kaotuseta seeria pealt, siis Bulgaaria saabus Tallinnasse hoopis teistsuguses meeleolus. Reedel jäädi kodus uue peatreeneri käe all Islandile alla koguni 0:5. Bulgaaria jalgpalliliit pidas vajalikuks toetajate ees vabandada, lubades Eesti vastu näidata hoopis teistsugust mängu.

"Mängu analüüs hakkab loomulikult sellest, et mis väljakutseid vastane meile esitab, aga usun, et ka meie mäng tekitab vastastele päris palju küsimusi," märkis koondise peatreener Jürgen Henn.

"Oleme üritanud hoida seda tööd nii järjepidevana, kui seda saab hoida, arvestades seda, et vastased on ikkagi tihtipeale väga erinevast puust. Proovinud leida aknast aknasse neid põhimõtteid, mida saab üle kanda ja mida saame kogu aeg sees hoida ja kinnistada. Iga väiksem vastase muudatus ja detail ei peaks meie jaoks olema, et uut plaani leiutada," lisas Henn.

Eesti on kindlustanud alagrupis juba teise koha, kuid võimalik on veel ka tulla esimeseks. Selleks tuleb esmaspäeval ise võita ning loota, et Island kaotab üllatuslikult Luksemburgile. "Meie homne motivatsioon ei tohiks sõltuda tabelikohast ja mis vastane teeb. Meie tahame näidata oma parimat mängu nii rünnakul kui kaitses. Loodetavasti õnnestub seda rahvale pakkuda," ütles Henn.

Otseülekanne koos jalgpallistuudioga algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 18.45.