X!

Jürgen Henn: meie homne motivatsioon ei tohiks sõltuda tabelikohast

Jalgpalli Eesti koondis
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti jalgpallikoondis peab esmaspäeval aasta viimase kohtumise, kui Rahvuste liiga alagrupiturniiri lõpetuseks võõrustatakse Bulgaariat. Kadunud pole ka lootus lõpetada alagrupp esikohal.

Eesti koondis pole tänavu neljas A. Le Coq Arenal peetud kohtumises lasknud vastastel ainsatki väravat lüüa. Kui ka esmaspäeval suudetakse oma seljatagune puhtana hoida, kirjutatakse Eesti jalgpalliajalukku uus peatükk. Mitte kunagi varem pole koondis suutnud lõpetada kalendriaastat koduväljakul ainsagi sisselastud väravata.

"Meie esimene kaitsja on meie ründaja. See võib-olla võtabki kokku, millise häälestuse ja mentaliteediga meeskond me oleme. Meil ei kaitse ainult kaitsjad, selleks on terve meeskond. Ajas on meie pressing ja kogu kaitsetegevus muutunud väga palju struktureeritumaks," rääkis koondise kapten Karol Mets mängueelsel pressikonverentsil.

"Sellise süsteemi, formatsiooni, nende õigete persoonide leidmine võtabki jalgpallis paratamatult aega. Mulle tundub, meile tundub, et hetkel oleme seda teinud ja arvan, et see ongi selle tulemuse taga," lisas ta.

Septembri lõpus mängis Eesti Bulgaariaga väravateta viiki. Kui meie meeskond saab korduskohtumisele vastu minna seitsmemängulise kaotuseta seeria pealt, siis Bulgaaria saabus Tallinnasse hoopis teistsuguses meeleolus. Reedel jäädi kodus uue peatreeneri käe all Islandile alla koguni 0:5. Bulgaaria jalgpalliliit pidas vajalikuks toetajate ees vabandada, lubades Eesti vastu näidata hoopis teistsugust mängu.

"Mängu analüüs hakkab loomulikult sellest, et mis väljakutseid vastane meile esitab, aga usun, et ka meie mäng tekitab vastastele päris palju küsimusi," märkis koondise peatreener Jürgen Henn.

"Oleme üritanud hoida seda tööd nii järjepidevana, kui seda saab hoida, arvestades seda, et vastased on ikkagi tihtipeale väga erinevast puust. Proovinud leida aknast aknasse neid põhimõtteid, mida saab üle kanda ja mida saame kogu aeg sees hoida ja kinnistada. Iga väiksem vastase muudatus ja detail ei peaks meie jaoks olema, et uut plaani leiutada," lisas Henn.

Eesti on kindlustanud alagrupis juba teise koha, kuid võimalik on veel ka tulla esimeseks. Selleks tuleb esmaspäeval ise võita ning loota, et Island kaotab üllatuslikult Luksemburgile. "Meie homne motivatsioon ei tohiks sõltuda tabelikohast ja mis vastane teeb. Meie tahame näidata oma parimat mängu nii rünnakul kui kaitses. Loodetavasti õnnestub seda rahvale pakkuda," ütles Henn.

Otseülekanne koos jalgpallistuudioga algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 18.45.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

jalgpalliuudised

22:15

Jürgen Henn: meie homne motivatsioon ei tohiks sõltuda tabelikohast

12:58

Kubassova lõi teist nädalavahetust järjest võiduvärava

10:23

Ronaldota Portugal jäi kodupubliku ees häbisse

09:40

U-17 jalgpallikoondis jäi valiksarjas Taanile kindlalt alla

14.11

Jaapan sai Brasiilialt revanši, Messita Argentina kaotas

14.11

Eesti U-19 vutikoondise hea vorm jätkus hinnalise võiduga Türgi üle

14.11

Mohamed Salah'st sai Egiptuse kõigi aegade edukaim väravakütt

14.11

Holland lõi Kreeka võrku lausa seitse palli

14.11

Kristal viimase vooru eel: Islandil on peal suurem pinge kui meil

14.11

Henn: tahtsime väljakul asju juhtuma panna

13.11

VIDEO | Eesti koondis saatis väravatähistusega isaks saanud Poomile tervisi

13.11

Eesti alistas Paskotši väravast Luksemburgi ka võõrsil

13.11

Eesti saavutas UEFA ausa mängu pingereas kõrgeid kohti

13.11

46-aastane Ronaldinho tuleb Itaalia kolmandas liigas väljakule

13.11

Naiste saalijalgpallikoondis koguneb esimeseks treeninglaagriks

fotod

sport.err.ee värsked uudised

22:51

Koondise mängujuht Asi 35-punktilise võidu järel: oleme võimelised mängima kõrgemat korvpalli

22:32

Tomingas Idre võistlusest: hea peaproov Otepää tingimusteks

22:20

ETV spordisaade, 15. november

21:33

Eesti noorjudokad tõid suurturniirilt 18 medalit

21:01

Hugo Toom tegi Poolas tubli debüüdi, Drell madistas Žalgirisega

20:23

Jäähoki juunioride MM toimub ilma Venemaata

19:49

Tartu Ülikool oli võõrsil üle Pärnust

19:17

Zverev alustas aastalõputurniiri veenva esitusega

18:57

Selgus Eesti laskesuusakoondise koosseis MK-sarja avaetapiks

18:17

Serviti alistas Soome klubi, Mistra sai kirja topeltpunktid

17:42

Zahkna: läksin täna rajal riskima

17:09

Liiv näitas B-grupis paremat kiirust kui laupäeval

16:43

Levil valitses teist aastat järjest Brasiilia mäesuusataja

16:12

Tartu Ülikool/Bigbank pidi Balti liigas tunnistama tiitlikaitsja paremust

15:45

Himma tuli Olose vabatehnikasõidus 20 parema sekka

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo