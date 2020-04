Kobe Bryant pääseb korvpalli kuulsuste halli

26. jaanuaril helikopteriõnnetusse sattunud Bryant pääses karjääri jooksul koguni 18 korda NBA tähtede mängule, ta valiti korra põhiturniiri ja kaks korda finaalseeria kõige väärtuslikumaks mängijaks.

"See on uskumatu saavutus ja au," kommenteeris suure mängumehe lesk Vanessa Bryant ESPN-ile. "Me oleme tema üle äärmiselt uhked. Loomulikult sooviksime, et ta tähistaks seda koos meiega."

"Aga kindlasti on see tema NBA karjääri tipphetk ja iga õnnestumine sportlasena sillutas teed siia."

Lisaks Bryantile pääseb tänavu kuulsuste halli ka näiteks Tim Duncan (viiekordne NBA meister, 15 korda tähtede mängul ja ainus mängija NBA ajaloos, kes saanud ühe klubiga - San Antonio Spursiga - kokku tuhat võitu).

Samuti kuulub nimekirja 15 korda NBA tähtede mängul osalenud, 2008. aastal Boston Celticsiga meistrisõrmuse võitnud ja neli hooaega järjest lauapallide arvestuses juhtinud Kevin Garnett.

Naistest pääseb kuulsuste halli neljakordne olümpiavõitja, 2012. aasta WNBA meister ja 2011. aasta liiga kõige väärtuslikum mängija Tamika Catchings.

1959. aastal korvpalli leiutaja James Naismithi auks asutatud ala "pühakotta" võetakse liikmeid tseremoniaalselt vastu tänavu 29. augustil.