Milvi Visnapuu sulest ilmus mahukas käsipalliõpik

Õpiku esimeses osas käsitletakse minikäsipalli õpetust ja seda just mängupõhise metoodikaga. Rõhuasetus on ründemängul, mis lastele emotsionaalsem ja suuremat naudingut pakkuv. Esitletakse ka hulk erinevaid liikumismänge käsipalli õpetamiseks juba eelkoolieas ja algklassides. Põhikooli- ja gümnaasiumitasemele jõukohane materjal on toodud õpiku teises osas.

"Ise pean õpiku sihtrühmadeks just koolis töötavaid liikumisõpetuse õpetajaid või alustavaid treenereid. Õpiku ülesehitus ja materjal ei eelda mängukogemust, vaid annab võimaluse õpetajale või treenerile olgu siis lasteaias või algklassis alustades koos lastega areneda," kirjeldas õpiku autor Milvi Visnapuu.

"Kasutatud on lihtsamat keelt ja vähem näiteks kaitsemängu spetsiifikat, eriti esimeses osas. Põhisuunitlus on just mängulisusele, sest käsipall on lihtne spordiala ning tugineb laste loomulikele tegevustele – jooksmine, hüppamine, ja viskamine," sõnas EKL-i kutsekomisjoni esimees ja pikki aastaid Tartu Ülikoolis õppejõuna töötanud Visnapuu.

"Idee tekkis umbes aasta tagasi ja kuna olen aastaid ülikoolis õpetanud noori, kes sinna tulles käsipallist midagi ei teadnud, siis usun, et ka täiesti nullist on võimalik alustada. Käsipall ei nõua erilisi vahendeid ning seda saab mängida nii väikestes kui suurtes saalides, aga ka murul, korvpalliplatsil ja rannas," lisas Visnapuu.