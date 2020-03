Keenia politsei võttis reegleid rikkunud Roman Fosti seitsmeks tunniks kinni

Eesti paremaid maratonijooksjaid Roman Fosti kirjeldas sotsiaalmeedias, et võeti Keenias mitmekesi jooksmise eest kinni ja pidi veetma seitse tundi aresti all.

Sarnaselt suurele osale maailmast on ka Keenias kehtestatud koroonaviiruse pandeemia tõttu ranged piirangud, kuid eestlane tunnistas, et polnud kõigest teadlik.

"Nädal ei ole just kõige paremini alanud, kui lähed jooksma ja satud mõne aja pärast Iteni politseijaoskonda seitsmeks tunniks koos 11 teise jooksjaga ühte punkri, sealhulgas ka üks neiu, kes olevat trenni käigus püüdnud ühe noormehe kinni, kes omakorda ei tahtnud temast maha jääda," kirjutas Fosti oma Facebooki leheküljel.

"Kinnipidamise põhjus, et joosta tohib vaid üksi, väidetavalt joostes higistad ja Covid-19 viiruse levik on suurem kui linnapeal mitmekesi jalutavatel inimestel. Ausalt öeldes, ei olnud sellest teadlik, info levik on olnud väga kehv."

"Politseijaoskonda kutsuti tähtsad isikud (väidetavalt terviseminister), veel mõned ja meid päästma autoriteedist Keenia treener Jerome," jätkas Fosti. "Saime korraliku loengu, mille käigust mainis naisterahvas, et ta isiklikult saatis Iteni jooksjate WhatsAppi rühma sõnumi, et joosta tohib üksi ja võtku tõsiselt viirust. Ses rühmas mind muidugi polnud."

Fosti sõnul kardetakse Keenias Euroopa stsenaariumi kordumist. "Ise loodan paremat, kuna piirid on juba mõnda aega kinni olnud ja võetakse olukorda tõsiselt. 7h jooksul koheldi meid hästi, saime isegi süüa, tegin hulka harjutusi ja võtsin päikest. Hoidkem distantsi, korralik kätepesu ja treenime seni üksi."

Pärast punkrist pääsemist otsustas Fosti treeningu lõpuni viia ja oleks sõjaväelaselt peaaegu uuesti karistada saanud. Nimelt ei tohi õhtult pärast seitset väljas viibida ja Fosti pidi oma sõnul kellale näidates viitama, et seitse minutit on veel aega.

Fosti on mullu Valencias joostud ajaga 2:12.49 maratoni Eesti kõigi aegade tabelis kolmandal kohal. Temast ettepoole jäävad vaid Pavel Loskutov (2:08.53) ja Tiidrek Nurme (2:10.02).