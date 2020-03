Kotsar: järgmine eestlane NBA-s olen loodetavasti mina või Drell

USA üliõpilasspordi organisatsiooni NCAA juhatus langetas üle-eelmisel nädalal otsuse, et seni pidamata konverentside ja divisjonide finaalturniirid jäetakse koroonaviiruse leviku tõttu ära, mistõttu sai läbi ka viimast aastat South Carolina Gamecocksi ridades mänginud Maik-Kalev Kotsari hooaeg.

Kõigis tänavu peetud 31 kohtumises kaasa teinud Kotsar teenis keskmiselt 30 ja pool minutit mänguaega, olles sellega oma meeskonnast enim väljakul viibinud mängija.

"Põhiline asi, mis aitas taset tõsta, oli enesekindlus. Suvel tegin sellega palju tööd, üritasin oma mentaalse valmisoleku igaks mänguks paremaks saada. Eelmine aasta jäigi just enesekindlusest alati puudu – seda oli näha nii vabavisetest ja üleüldiselt visetest kui ka läbimurretest ja agressiivsusest," kommenteeris Kotsar paranenud esitusi portaalile Korvpall24.ee.

Kes võiks Kotsari hinnangul olla järgmine eestlane NBA-s? "Praegu on Henri Drellist palju räägitud, kuidas tema on draft'i teises ringis. Ennast ka ei taha välistada – teen kõik, et lõpuks NBA-sse jõuda. Kas siis otse ülikoolist või paar aastat Euroopas ja siis NBA-sse," loodab Kotsar.

