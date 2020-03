Kotsar valiti USA-s konverentsi parimate hulka

23-aastane ja 211 cm pikkune kesk- ja ääremängija valiti NCAA kagukonverentsi (SEC) teise sümboolsesse viisikusse, vahendab Korvpall24.ee.

Kotsar tegi tänavu kaasa kõigis 31 põhihooaja mängus ning kogus keskmiselt 30,5 minutiga 11,2 punkti, 6,3 lauapalli, 2,3 resultatiivset söötu, 1,5 vaheltlõiget ning 1,1 blokeeritud viset.

South Carolina meeskonnast pälvis auhinna ka Jermaine Couisnard, kes valiti uustulnukate sümboolsesse viisikusse

Kagukonverentsi aasta parimaks mängijaks valiti põhihooaja võitnud Kentucky mängujuht Immanuel Quickley.

