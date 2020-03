Norra olümpiakomitee palus ROK-il Tokyo olümpiamängud edasi lükata

"Oleme mures, millist mõju avaldab pandeemia avalikkuse tervisele nii kodus kui võõrsil," seisab norralaste kirjas. "Olukord paljudes maailmajagudes on keeruline ja ohtlik ning tegu on suur väljakutsega. Norra olümpiakomitee hoiab Tokyo olümpia korraldamise arengutel igapäevaselt silma peal."

"Mõistame, et olukord on Jaapani jaoks väga keeruline. Võtame kuulda nõu, aga meie selgeks soovituseks on, et olümpia mängud ei toimuks enne, kui pandeemia on kontrolli alla saadud."

Norras keelati organiseeritud sporditegevus koroonaviiruse leviku tõttu 12. märtsil.

Lisaks Norrale on sarnaste avaldustega, kus soovitakse olümpiamängude edasilükkamist, välja tulnud ka Colombia ja Sloveenia olümpiakomiteed.

Tokyo olümpia peaks plaanide kohaselt algama 24. juulil.