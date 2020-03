Musting: välismaalased on koju saadetud, tavalise plaani järgi enam elada ei saa

Kui Eesti Käsipalliliit otsustas eelmisel nädalal kogu võistlustegevuse peatada, asetses Põlva Serviti Eesti meistriliiga tipus ning oli just plaanimas sõitu Balti liiga veerandfinaali korduskohtumisele Leetu. Siis aga muutus kõik kiiresti.

"Minu jaoks oli tegemist täiesti uudse olukorraga. Korraga peatus nii pikalt veerenud ratas järsult märtsikuus. Esimesed päevad trummeldas peas tohutult mõtteid – mis nüüd saab, kuidas on see võimalik, et ühiseid trenne teha ei saa," rääkis palju näinud Serviti juhendaja Kalmer Musting Käsipall24.ee lehele.

"Nüüdseks on kõik välismaalased koju saadetud, mis nad siin korteris ikka üksi istuvad. Kõik spordisaalid on ju kinni ning me ei näinud mõtet neid siin kinni hoida."

