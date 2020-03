Kalmazidis: ma ei usu treenerisse, kes ütleb, et mängijad peavad lihtsalt käske täitma

Saaremaa Võrkpalliklubi edukas hooaeg eurosarjas lõppes neljapäeval 1:3 kaotusega veerandfinaalis Itaalia tippklubile. Vaid kaks kuud on Saaremaa meeskonda juhendanud kreeklane Ioannis Kalmazidis.

Südikalt võidelnud Saaremaa suutis sel hooajal esimese klubina Milanolt eurosarjas geimi röövida, kui veerandfinaalseeria kordusmängus võideti avavaatus 25:21. Kahe kohtumise kokkuvõttes Milanole ohtlikuks ei saadud, kuid head võrkpalli nägi Kuressaares mõlemal päeval.

"Mul oli hea meel, et suutsime Milano surve alla panna. Nad ei olnud mängu arenedes eriti enesekindlad. See oli meie eesmärk," lausus Saaremaa peatreener Ioannis Kalmazidis ETV-le. "Meie esitus ei olnud võiduks piisav. Kuid me mängisime minu arvates hästi. Kõik mehed olid keskendunud ja meeskonna aitamisele pühendunud."

Kalmazidis asus Saaremaa peatreeneriks aasta alguses. Ta tunnistab, et Eesti võrkpallist ja siinsetest klubidest ta liiga palju ei teadnud, kuid nii mängijad kui ka abitreener ja mänedžer aitasid kiiresti sisse sulanduda.

Viimaste kuudega on kõige rohkem edasi liigutud servil ning bloki-kaitsemängus. Treenerina usub Rootsis üles kasvanud kreeklane avatusse.

"Ma usun vastastikkusesse mõistmisse. Ma ei usu treenerisse, kes ütleb, et mängijad peavad lihtsalt tema käske täitma," jätkas ta.

"Mõnikord jõuga lähenemine küll töötab vanema koolkonna puhul. Kuid mina usun mõistmisesse. Ma arvan, et nii on protsess lihtsam ja kiirem. Samuti stabiilsem."

Tuleval nädalal toimuvale Eesti-Läti liiga finaalturniirile mõeldes usub Kalmazidis, et äsjased rasked mängud Milanoga olid saarlastele kasulikud.

"Need kõrgetasemelised kohtumised aitasid meid kõvasti. Kui saaksime selliseid mänge pidada igal nädalavahetusel, oleks Saaremaa klubi tase palju kõrgem."