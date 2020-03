Ülikoolikarjääri lõpetav Kotsar sai treenerilt kõvasti kiita

Isiklikus plaanis on tänavune hooaeg olnud Kotsari edukaim. 23-aastane ääre- ja keskmängija on 30 kohtumisega kogunud keskmiselt 11,3 punkti, 6,3 lauapalli, 2,3 resultatiivset söötu, 1,5 vaheltlõiget ja 1,1 blokeeritud viset, kirjutab Korvpall24.ee.

South Carolina peatreener Frank Martin väljendas mängujärgsel pressikonverentsil oma hoolealuse üle uhkust. "Viimane kodumäng (ameerikapäraselt senior night – toim.) on alati raske, sest see on väga emotsionaalne."

"Mehed jätavad endast nende nelja aasta jooksul väljakule nii palju ja nad teavad, et nad ei mängi sel platsil enam kunagi. Ülikoolikorvpalli treenerina teedki oma tööd selle nimel, et näha mängijaid nagu Maik Kotsar. Olen tema üle väga uhke," rääkis kõigil neljal ülikooliaastal eestlase juhendajaks olnud Martin.