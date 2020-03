Puusta: MM-il tulid nõrgad kohad välja, mille kallal enne OM-i tööd teha

Kuigi talvel oli Ingrid Puustal otsuse koht, kas siirduda MM-iks valmistuma Lõuna-Euroopasse või kaugele Austraaliasse, valiti just viimane, sest RS:X purjelauaklassi MM-i ootuses läks sinna valmistuma palju kõrgetasemelisi sportlasi. See lubas treeninglaagrit kõvas konkurentsis ja lisaks harjumist kohalike oludega. Nii ka läks - tasuks MM-il karjääri kõrgeim koht.

"See tuligi mulle natuke üllatusena. Seal oli nii tugev hoovus ja iga päev oli kindel suund maa pealt, et sellised heitlikud olud. MM läks mul hästi. Ma olen rahul. 16. koht on siiamaani parim. Muidugi alati loodad paremat ja eesmärgid on alati kõrgemad, kuid jäime mõlemad treeneriga rahule ja teatud nõrgemad kohad tulid ka välja, millel kallal teame töötada nüüd enne olümpiat," rääkis Puusta intervjuus ERR-ile.

Kui stardi poolega võib Puusta rahul olla, siis tööd tuleb teha just sõidu lõpuosaga.

"Sõidu teine pool ja koha hoidmine. See tuleb võib-olla ka enesekindlusest, mida tuleb veidi juurde saada. Just taktikaline mõtlemine teisel poolel on see, mida on vaja juurde saada," lisas Puusta.

Järgmiste kuude plaan on paigas: märtsi lõpus Printsess Sofia regatt Mallorcal, siis võistlus Prantsusmaal. Mai keskel on veel EM Kreekas ja pärast seda ootab ees MK-etapi finaal Jaapanis.

"Neli võistlust on jäänud enne olümpiat. Plaan on neist osa võtta ja vahepeal on aega treenida nendes kohtades," ütles Puusta.