Ingrid Puusta on MM-il kolme päeva järel 18. kohal

Purjelaua olümpiaklassi RS:X maailmameistrivõistlustel Austraalias Sorrentos on kolme päevaga peetud üheksa võitlussõitu, mille tulemuste kokkuvõttes on Ingrid Puusta 18. kohal.

"Eile ja täna on võistlusolud olnud üsna tuulised. Olen suutnud oma starte parandada ja rohkem fookuses olnud, kuna olud on olnud väga ebastabiilsed. Täna mul olid väga stabiilsed tulemused, kuid kahjuks päeva teises sõidus oli situatsioon, kus teine purjelaudur kukutas oma purje mulle peale. Homme on meil taas kolm sõitu ees," sõnas Puusta, kes sai kolmapäeval kirja 22., 13. ja 20. ning neljapäeval 9., 20. ja 12. resultaadi.

Võistlust on tõusnud juhtima Noy Drihan Iisraelist. Teiseks on 46 naise konkurentsis kerkinud hollandlanna Lilian de Geus ning kolmas on poolatar Maja Dziarnowska.

MM kestab laupäevani, mil peetakse topeltpunktid andev medalisõit avaseeria kümnele parimale ning ka viimane võistlussõit ülejäänud sportlastele.