Tiitlikaitsja Tartu, Saaremaa, Selver ja Jekabpils selgitavad meistriliiga võitja

Veerandfinaalis vajas kolme mängu neljast poolfinalistist ainsana tiitlikaitsja Tartu Bigbank, kes sai otsustavas kohtumises TalTechist jagu 3:1. Saaremaa VK lülitas konkurentsist Jelgava Biolarsi, Tallinna Selver alistas RTU/Robežsardze ja Jekabpilsi Luši oli parem Pärnu Võrkpalliklubist. Eelmisel aastal alistas Tartu finaalis 3:2 Saaremaa VK, kirjutab volley.ee.

Tartu Bigbank - Tallinna Selver

Kahe Eesti klubi vastasseisus on seni Credit24 Meistriliigas edu saatnud Tartut, kes võttis põhiturniiril 3:1, 3:2 ja 3:0 võidud.

Bigbanki peatreener Andrei Ojamets ütles, et kolmemänguline veerandfinaalseeria oli neile äratuskellaks. "Veerandfinaalseeria TalTechiga oli meie jaoks äratus ja tuletas meelde, et kõiki vastaseid tuleb tõsiselt võtta. Ühest küljest raiskasime nii füüsilist kui valimuenergiat, teisalt aga saime hea ettevalmistuse," rääkis peatreener. "Selveri mängijatel on motivatsioon kindlasti kõrgel, et nad taas nelja sekka jõudsid ja seal unistavad kõik kullast. Nemad tulevad meid võitma nagu meie neidki, need on ellujäämismängud. Omad liidrid on neil olemas ja Oliver Orava näol on neil varu ka võrreldes veerandfinaaliga, kus ta ei mänginud," analüüsis juhendaja vastast ja kinnitas, et tema meeskond on igas mõttes valmis ja suuri muresid pole.

Selveri peatreener Alessandro Piroli ütles, et läheb finaalturniirile vastu lootusrikkalt. "Usun, et oleme juba terve aasta näidanud, et oleme natuke "hull" meeskond, suudame teha come-back´e suurtest kaotusseisudest. Loodan, et kõik tervisega hädas olevad mehed saavad end korda ja on võimelised meeskonda aitama. Finaalturniiril on üks mäng ja kõik on võimalik, ma usun oma meeskonda ja meie võimalustesse edu saavutada, sest isegi kui peaksime jääma raskesse olukroda, on mul kindlus, et mehed suudavad sellest välja tulla," rääkis Piroli.

"Usun, et kui suudame oma parimat mängu näidata, on meil võimalik võita. Tartu näitas aga samuti veerandfinaalis, et nemad suudavad play-off'i pingega toime tulla," lisas juhendaja.

Saaremaa VK - Jekabpilsi Luši

Põhiturniiril sai Jekabpils Saaremaast jagu korra - avaringis 3:2, ülejäänud kaks mängu lõppesid Eesti klubi 3:2 ja 3:1 võiduga.

Saaremaa VK juhendaja Ioannis Kalmazidis ütles, et final fouril tuleb võtta mäng korraga. "Jekabpils on hästi komplekteeritud, neil on hea kooslus kogenud mängijatest ja potentsiaalikatest noortest. Viimases mängus näitasid nad väga agressiivset tegutsemist ja kahtlemata on nad hooaja teises pooles palju paremini esinenud kui alguses," kommenteeris Kalmazidis Läti klubi. "Saavad olema rasked mängud, peame eelmise nädala hea esituse Milanoga ära unustama ja keskenduma poolfinaalile. Kindlasti soovime me karikat endale, aga võtame finaalturniiril mäng korraga ja sündmustest ette ei rutta," lisas ta.

Ajakava:

Poolfinaalid:

13.03 kell 17.00 Saaremaa VK - Jekabpilsi Luši

13.03 kell 20.00 Tartu Bigbank - Tallinna Selver

Pronksimäng:

14.03 kell 17.00

Finaal:

14.03 kell 20.00